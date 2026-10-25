Galatasaray\'a transferde 65 milyon Euro\'luk destek

Ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen Galatasaray’da, kış transfer dönemi öncesi camiayı heyecanlandıran dev bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

TRANSFERDE 65 MİLYON EURO'LUK DESTEK

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek’in, sarı-kırmızılı kulübe kritik transfer dönemi için devasa bir kaynak sağlayacağı öne sürüldü. İddialara göre Demirbilek, kulübün mali yükünü hafifletmek ve kadro kalitesini artıracak hamlelerin önünü açmak amacıyla 65 milyon Euro'luk bir finansal destek paketini hazırladı. Kış transfer döneminde takıma kazandırılması planlanan kilit isimler için kullanılacağı belirtilen bu kaynağın, yönetim cephesinde de büyük bir rahatlama yaratması bekleniyor.

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın transfer döneminde orta saha ve savunma hattına takviye yapması bekleniyor.