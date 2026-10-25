Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek - Son Dakika
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Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

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Galatasaray\'a transferde 65 milyon Euro\'luk destek
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Galatasaray\'a transferde 65 milyon Euro\'luk destek
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Galatasaray taraftarlığı ile bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek’in, ekonomik sıkıntılar yaşayan Galatasaray’a kış ayı transfer dönemi için 65 milyon Euro destek sağlayacağı iddia edildi.

Ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen Galatasaray’da, kış transfer dönemi öncesi camiayı heyecanlandıran dev bir iddia gündeme bomba gibi düştü. 

TRANSFERDE 65 MİLYON EURO'LUK DESTEK

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen iş insanı Bahattin Demirbilek’in, sarı-kırmızılı kulübe kritik transfer dönemi için devasa bir kaynak sağlayacağı öne sürüldü. İddialara göre Demirbilek, kulübün mali yükünü hafifletmek ve kadro kalitesini artıracak hamlelerin önünü açmak amacıyla 65 milyon Euro'luk bir finansal destek paketini hazırladı. Kış transfer döneminde takıma kazandırılması planlanan kilit isimler için kullanılacağı belirtilen bu kaynağın, yönetim cephesinde de büyük bir rahatlama yaratması bekleniyor.

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'ın transfer döneminde orta saha ve savunma hattına takviye yapması bekleniyor.

Bahattin DemirbilekTransfer DönemiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    Kesin kara paradır araştırılsın 8 6 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    nerden kazanmış, bu parayı MASAK zorla şahısdan ve gs den alacak sosyal yardımlaşma fonuna aktaracak ki kazancını haram dan temizleyecek. bu gibi yüksek paralar borsa veya kumardan kazanılır.Bu paraya 65 aile iş sahibi olur. 8 4 Yanıtla
    E. Konez E. Konez:
    ulan arastirin biraz,bu adam uzun yillar yurt dışında bulunan bir iş insanı. hemen bi hoplamayin. de ki kimse bu paralaro hibe verme de de anlamı olsun 3 2
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    tamaaam para aklamaya devam 5 2 Yanıtla
  • ct6ry29gf4 ct6ry29gf4:
    56 milyon euro eder ortalama 600 tane ev.Her evde 4-5 olsa ortalama eder 2,800-2,900 kişi.Bu parayi adam gibi evi olmayanlar,durumu kötú olanlar için harcasaydi daha makbule geçmezmidi acaba ??? en azindan küfür yerine sevap kazanirdin.Zaten bu Fetocúlerede değmez yardim etmek 4 0 Yanıtla
  • Önder Akbayır Önder Akbayır:
    Karalara için yeni kaynak bulmuşlar 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek - Son Dakika
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