Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti - Son Dakika
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Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

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Aydın'da kızını, YKS'nin AYT oturumuna yetiştirmeye çalışan aile ile trafik polisleri arasında tartışma çıktı. Trafik kusuru işleyen sürücü, kızını sınava yetiştirdiğini, ceza yazılacak ise plakasına yazılmasını veya kızını sınav yerine ulaştırdıktan sonra geri gelmeyi teklif etti. Polisler ile sürücü arasındaki tartışmanın görüntülerinin yayılması sonrası Aydın Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı.

10.06.2024 23:32
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Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasındaki tartışma çıktı. Olaya ait görüntülerin internet ortamında hızla yayılması üzerine Aydın Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çineli harita mühendisi Mehmet Demir, dün sabah YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan kızı Deren'i, eşi Nursel Demir ile birlikte kendi araçları ile sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) götürmek isterken Efeler ilçe merkezinde kırmızı ışığa takılınca yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasını bekledi ve bu sırada trafik polisinin sert uyarısı ile karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kızını sınava yetiştireceği için işlediği trafik kusuruna ilişkin ceza yazılacak ise plakasına yazılmasını ya da kızını sınav yerine ulaştırdıktan sonra gelmeyi teklif eden sürücü ile trafik polisleri arasında yaşanan tartışma ve sınava girecek olan genç kızın yakarışlarına ilişkin görüntülerin haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılması üzerine Aydın Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Aydın'da Kızını Sınava Yetiştiren Sürücü ile Trafik Polisleri Arasındaki Tartışma İnceleme Altında

"ÖĞRENCİNİN KATILACAĞI SINAVA GEÇ KALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Aydın il merkezinde bir sürücü ile trafik polisi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki hususların kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiği anlaşılmıştır. 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 08.03'de Muğla Bulvarı, Yeni Dörtyol Kavşağındaki kırmızı ışıkların yandığı sırada yaya geçidinde duraklayan araç sürücüsünün görevli motorize trafik polisi tarafından ikaz edilmesiyle başlayan tartışma sonrasında olay yerine intikal eden trafik ekiplerince yapılan incelemede; araç sürücüsünün çocuğunu sınava götürdüğünün anlaşılmasıyla gecikmeye mahal vermemek için evrak kontrolleri yapılarak yoluna devam etmesi sağlanmıştır. Öğrencinin katılacağı sınava geç kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için 'inceleme' başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Aydın\'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Erkut Köse: Sınav 10:00 ‘da kural tanımama saati 08:03 istanbulda olsan anlarımda geç kalmayacak saatte değil ki sırf kızını yetiştireceğim diye kendi aileni ve başka kişileride tehlikeyi sokuyorsun 121 28 Yanıtla
    Gursel kalen: Kırmızı ışıktan geçen ilk adam değil bu adam herkes geçiyor bu kadar büyütmeye ne gerek var ? Yasal işlemini yine yap. Sınav günü insanlar zaten sitresli 56 67
  • Gursel kalen: Polislerimiz görevini yapmaktadır mutlaka fakat burda olayı abartmaya ne gerek var. Çocuğunu sınava götürüyor dikkatsız davranmış olabilir. Bu adam kırmızı ışıktan geçen ilk adam değil. Pilakasına yazarsın cezayı. Veya sınavdan sonra gereğini yaparsın. Burda polislerimizin yeteri kadar eğitimli olmadığını gösteriyor. 85 56 Yanıtla
    emre araçlı: Kendi eğitiminizide sorgulayın lütfen, polisimiz ihlali görürse durdurmak en doğrusudur. 32 15 emre araçlı: Kırmızı ışıktan ilk geçen değil nasıl bir cümle?polisin olmadığı yerde kamera vardır zaten plakaya ceza gelir, polisin olduğu yerde kural ihlali varsa durdurmak zorundadır buda asli görevdir. 28 9 Pinokyo: Bu nasıl bir mantık yahu hepimiz içkili trafiğe çıkalım o zaman sonuçta tek içen biz değiliz. 1 saat erken uyansın madem sınava yetişecek gitsin okulun önünde beklesin….. 17 3
  • Seçmece null: Görevlerini yapan polisler açığa alınmamış mı ? Polisin en ufak harekatı basına düşerse,ayıkla pirincin taşını...İhraca kadar götürür...Bütün polislerimizi seviyoruz.Rabbim sizleri korusun. 52 11 Yanıtla
  • ÖMÜR KİLLİOĞLU: Madem adamla tartışıcaksınız bari devletin polis aracıyla kızı biriniz götürseydi adamada gerekli işlemleri uygulasaydınız başka şehirlerde polisler koşuyor buradada kavga peşinde kamera koyun o zmn geçene yazın cezayı 12 12 Yanıtla
    Davut Kochan: Sen okuduğunu bile anlamıyorsun geç kalma diye birşey yok sınava 1.30 saat var gidecegi yer 10 dakika polis neden götürsün 0 0
  • Onur Zsy: çok abartılı oluyor bu sınav günleri öğrenci yetişemedi diye bin bir bahane veya görevli polis memuru yetiştirmeye çalışıyor erken kalkıp git sınava devletin memurunun zaten bir ton işi var bi de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor 16 5 Yanıtla
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