Aydın\'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Yerel

Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasındaki tartışma çıktı. Olaya ait görüntülerin internet ortamında hızla yayılması üzerine Aydın Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Çineli harita mühendisi Mehmet Demir, dün sabah YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan kızı Deren'i, eşi Nursel Demir ile birlikte kendi araçları ile sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) götürmek isterken Efeler ilçe merkezinde kırmızı ışığa takılınca yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasını bekledi ve bu sırada trafik polisinin sert uyarısı ile karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kızını sınava yetiştireceği için işlediği trafik kusuruna ilişkin ceza yazılacak ise plakasına yazılmasını ya da kızını sınav yerine ulaştırdıktan sonra gelmeyi teklif eden sürücü ile trafik polisleri arasında yaşanan tartışma ve sınava girecek olan genç kızın yakarışlarına ilişkin görüntülerin haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılması üzerine Aydın Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

"ÖĞRENCİNİN KATILACAĞI SINAVA GEÇ KALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Aydın il merkezinde bir sürücü ile trafik polisi arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki hususların kamuoyunun bilgisine sunulması gerektiği anlaşılmıştır. 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 08.03'de Muğla Bulvarı, Yeni Dörtyol Kavşağındaki kırmızı ışıkların yandığı sırada yaya geçidinde duraklayan araç sürücüsünün görevli motorize trafik polisi tarafından ikaz edilmesiyle başlayan tartışma sonrasında olay yerine intikal eden trafik ekiplerince yapılan incelemede; araç sürücüsünün çocuğunu sınava götürdüğünün anlaşılmasıyla gecikmeye mahal vermemek için evrak kontrolleri yapılarak yoluna devam etmesi sağlanmıştır. Öğrencinin katılacağı sınava geç kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için 'inceleme' başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.