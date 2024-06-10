Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil

Geniş Video İzle

İş insanı Fatih Bucak, Haberler.com stüdyosunda Haberler.com'a özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akrabası, DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın sağ kurtulduğu Susurluk Kazası'na ilişkin konuşan Fatih Bucak, ''Susurluk kamuoyunda ses getirdi. Bir emniyet müdürünün bir de milletvekilinin bir arada olması tabi ki dikkatleri üzerine çekti. Sansasyonel haberler oldu, skandal oldu. Susurluk'la anılmak da kötü bir şey değil.'' ifadelerini kullandı.

10.06.2024 23:26  Güncelleme: 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Fatih Bucak, Haberler.com'a özel, Susurluk Kazası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bucak, "Sansasyonel haberler oldu, skandal oldu. Susurluk'la anılmak da kötü bir şey değil." dedi.

İş insanı Fatih Bucak, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu.

İş insanı Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi açıklama: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
Fatih Bucak

"BUCAK AİLESİ SUSURLUK OLAYI İLE ORTAYA ÇIKMADI"

Aralarında akrabası DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın da yer aldığı Susurluk Kazası'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bucak, "Bucak ailesi Susurluk olayı ile ortaya çıkmadı. Bucak ailesi Cumhuriyet döneminde vardır, Şeyh Said isyanında vardır, 1960 Darbesi'nde vardır... Her zaman vardır. Mesela Abdullah Çatlı ismi, Bucak olsun olmasın biz yokken var olmuş bir insandı. Ülkücü hareketin bir lideridir. Abdullah abi hepimizin sevdiği bir insan. Bu kaza olunca, Türkiye'nin o günkü şartları da bunu biraz daha alevlendirdi. Bucak ailesi sürgünlerde olan bir ailedir. Biz bundan da gocunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"SUSURLUK'LA ANILMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Bucak, Susurluk olayının kamuoyunda ses getirdiğini ifade ederek, "Bir emniyet müdürünün bir de milletvekilinin bir arada olması tabi ki dikkatleri üzerine çekti. Sansasyonel haberler oldu, skandal oldu. Susurluk'la anılmak da kötü bir şey değil." dedi.

İş insanı Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi açıklama: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil

"ŞU ANKİ AŞİRET REİSİMİZ SEDAT EDİP BUCAK'TIR"

Aşiretlerine ilişkin olarak da konuşan Bucak, "Bizim aşiretimizin şu anki reisi Sedat Edip Bucak'tır. Aşiret liderliği maaşı, sosyal güvencesi olan bir iş değil. Aşiret reisliği zor bir iştir, herkes yapamaz. Aşiret liderliğinin getirdiği bir şey yoktur, mallar mülkler vesaire yoktur. Herkes kendi ekonomisinde bağımsız ama ailenin çıkarları konusunda alınan kararları büyüğün kontrolünde oluyor. Yani aslında çok bir vebal ve yüktür lider olmak. Adaletli, sabırlı, sevgi dolu olmak zorundasınız. Ben bunu istemem de, olmaz da zaten." ifadelerini kullandı.

FATİH BUCAK KİMDİR?

Mehmet Fatih Bucak, 7 Temmuz 1968 tarihinde Şanlıurfa'ya bağlı Siverek'de doğmuştur. Yükseliş Koleji'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Ekonomi bölümünde okudu. Bir süre Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı, ardından Kasım 2015'de AK Parti'den aday adayı olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı oldu.

İş insanı Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi açıklama: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
Fatih Bucak

SUSURLUK KAZASI NEDİR?

Susurluk Kazası veya Susurluk Skandalı, 3 Kasım 1996'da saat 19.25 sularında Balıkesir- Bursa kara yolunda Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu, devlet-polis-mafya ilişkilerinin ortaya çıkması ile patlak veren skandal. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli skandallarındandır.

DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, "Mehmet Özbay" sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1969 doğumlu Gonca Us, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e geldiler. Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkisinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştır. Bu kaza, basın literatürüne "Susurluk Skandalı" veya "Susurluk Kazası" olarak geçmiştir.

İş insanı Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi açıklama: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
Fatih Bucak\'tan Haberler.com\'a özel samimi itiraf: Susurluk\'la anılmak kötü bir şey değil
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Sedat Edip Bucak, Milletvekili, Sedat Bucak, Susurluk, Bucak, Fatih, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement