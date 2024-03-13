Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok\'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.
Mahkeme, Eylem Tok'un boşandığı eşi T.C.'nin babası Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verirken Cihantimur'un çalışanı ise tutuklandı. O firarda payı olduğu ifadelere de yansıyan doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin konuştuğu 'fenomen soruşturmasında' şüpheli olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Kanal D'nin haberine göre Cihantimur, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden biri.
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du. Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiaları ortaya atılınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. Ayrıca HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine savcı emeklilik dilekçesi verip mesleği bıraktı. Savcı dosyadan alınmadan önce Cihantimur ile ilgili birçok tartışmalı karara imza attı. Onlardan ilki de mal varlıklarıyla ilgiliydi. Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda Cihantimur'un da olduğu 13 şüpheli ile ilgili suçlamaları belirtti ve bu şüphelilerin sahibi olduğu 3 şirkete el konulmasını istedi. O şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu.
Bu karar diğer şüphelilerin avukatlarının da dikkatini çekti. Avukatlar, Savcı Kökçü'nün dosyadan alınmasının ardından yeni savcıya dilekçe sundu. Kökçü'nün Cihantimur'a ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu. Dosyadaki bilgilere göre Kökçü, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Ancak talebinde şüphelilerin bu saat itibarıyla hazır edilemediğini vurguladı. Yani gözaltına alınamamasının nedeni olarak saati gösterdi ama mahkeme kararında saat belirtilmedi.
Akılları karıştıran bir başka detay ise 'Tayyargiller' soruşturmasındaki 12 şüphelinin birbiriyle ortak ve akraba olması. 12 kişi iddiaya göre 13'üncü şüpheliyi yani Bülent Cihantimur'u tanımıyor. Şüphelilerin avukatları bu iddialarıyla ilgili de başsavcılığa başvurdu. "Soruşturmanın şüphelileri Bülent Cihantimur'u hiç tanımamaktadır, hayatı boyunca bir kez dahi sesini duymadığı, yüzünü görmediği bir şahısla aynı soruşturma dosyasının neden şüphelisi olunmuştur" sorusu yöneltildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bülent Cihantimur'un neden özellikle bu soruşturma dosyasında girdiği ve hangi şirketleriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına bakılıyor.
Eylem Tok ise uzun süre sonra sessizliğini NOW Ana Haber'e bozdu. Firari Tok, "Sadece savcıya konuşacağım" ifadelerini kullandı. Eylem Tok ayrıca muhabirin sorduğu "Ne zaman geleceksiniz?" sorusu sonrasında ise telefonu kapattı.
Son Dakika › Güncel › Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'a telefon kapattıran soru: Ne zaman geleceksiniz? - Son Dakika
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin ve 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 116 gram sentetik uyuşturucu ve 15 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tümgeneral Yaralı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yaralı, deftere Kara Harp Okulu'nun kuruluşunun 125. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yazdı ve Atatürk'e saygılarını sundu.
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Adana'da bir baba, oğlunun uyuşturucu parası istediğini ve verdiği parayı beğenmeyip daha fazla istediğini söyledikten sonra oğlunu öldürdü. Baba, oğlunun kendisine saldırdığını ve pişman olduğunu belirtti.
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Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından cephede çekilen orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi, Çanakkale Deniz Müzesi'ndeki Çimenlik Kalesinde sergileniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştüğü anlar yer aldı.
ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
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