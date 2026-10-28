Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler - Son Dakika
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Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

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Netanyahu\'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir\'den şaşırtan sözler
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketlerinde Netanyahu'yu destekleyen partilerin 50, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun ise 52 sandalye kazanması bekleniyor. Netanyahu koalisyonunun geride göründüğü tabloya rağmen İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ben-Gvir, sağ kanadın hükümet kurmaya çok yaklaştığını savundu.

Ben-Gvir'den anketlerin ortaya koyduğu tabloya rağmen sağcı hükümet mesajı geldi. İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, sağ kanadın hükümet kurmaya çok yakın olduğunu belirterek seçim sonuçlarına ilişkin iyimser bir değerlendirmede bulundu.

BEN-GVİR'DEN ANKETLERİN AKSİNE AÇIKLAMA

İsrail'de seçimlerin ardından ilk sandık çıkış anketleri açıklanırken iktidar ve muhalefet arasındaki sandalye yarışı dikkat çekti. İlk tahminler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin seçim yarışında önde olduğunu ancak Netanyahu'yu destekleyen partilerin oluşturduğu koalisyonun parlamentoda çoğunluğa ulaşamadığını gösterdi. Bu tabloya rağmen İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, sağ kanadın yeni hükümeti kurmaya yakın olduğunu savundu. Ben-Gvir, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sağ kanat, sağcı bir hükümet kurmaya çok yaklaşmış durumda."

NETANYAHU'NUN PARTİSİ ÖNDE, KOALİSYONU GERİDE

İsrail devlet televizyonunun aktardığı ilk sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, tek başına değerlendirildiğinde seçim yarışında önde bulunuyor. Ancak partilerin oluşturduğu bloklar üzerinden yapılan hesaplamada farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun, Netanyahu'yu destekleyen partilerin oluşturduğu koalisyonu geride bırakması bekleniyor. Buna karşın muhalefet de hükümet kurmak için gereken sandalye sayısına ulaşamıyor.

MUHALEFET 52, NETANYAHU KOALİSYONU 50 SANDALYEDE

İlk sandık çıkış anketlerinde İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosu Knesset için dikkat çekici bir dağılım öngörülüyor. Tahminlere göre Netanyahu'ya muhalif partilerin oluşturduğu blok 52, Netanyahu'yu destekleyen partiler ise 50 sandalye kazanıyor. İki blok arasındaki fark yalnızca iki sandalye olurken hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili desteğine hiçbir taraf ulaşamıyor. Bu tablo, seçim sonuçları kesinleşmeden hükümet kurma konusunda net bir değerlendirme yapılmasını güçleştiriyor. Ben-Gvir'in sağcı hükümet açıklaması da bu belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi.

FİLİSTİNLİ VATANDAŞLARI TEMSİL EDEN PARTİLER KİLİT KONUMDA

İlk sandık çıkış anketlerinin ortaya koyduğu sandalye dağılımında, İsrail'deki Filistinli vatandaşları temsil eden partilerin konumu da önem kazandı. Ne Netanyahu koalisyonunun ne de muhalefet bloğunun tek başına çoğunluğa ulaşabilmesi, diğer partilerin hükümet kurma sürecindeki ağırlığını artırıyor. Filistinli vatandaşları temsil eden partiler, yeni hükümetin oluşumunda belirleyici bir konuma gelebilir.

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