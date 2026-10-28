Ankara Polatlı'da karşıya geçen kişinin öldüğü, sürücünün kaçtığı değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Polatlı'da karşıya geçen kişinin öldüğü, sürücünün kaçtığı değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara Polatlı\'da karşıya geçen kişinin öldüğü, sürücünün kaçtığı değerlendirildi
Haber Videosu

Ankara Polatlı'da yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği, araç sürücüsünün kaçtığı değerlendirildi; cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarptığı değerlendirilen bir kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu Polatlı ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pencere camı taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Adli Tıp3. SayfaPolatlıOtopsiAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
İstanbul’da metro çilesi Vatandaş 50 dakika bekletildi İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi
Yıkım kararı verilen Kadıköy’deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok Yıkım kararı verilen Kadıköy'deki 3 binanın sakinleri tahliyeye karşı çıktı: Elimizde tebligat yok
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Bülent Uygun, İsmail Kartal’ın koltuğuna talip oldu Bülent Uygun, İsmail Kartal'ın koltuğuna talip oldu
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı
03:29
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı Sandık başında rengini de belli etti
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
03:03
Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı: İsrail’in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
02:16
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
02:12
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'tan seçim sonrası ilk açıklama: Hükümet kurmak için görüşmelere başladık bile
01:53
İsrail’deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı İşte olası 3 senaryo
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 03:44:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da karşıya geçen kişinin öldüğü, sürücünün kaçtığı değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei