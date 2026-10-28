18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu - Son Dakika
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18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

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18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından 18 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı formüle göre, maaş artışına ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi değerlendiriliyor. Düzenlemede emeklilerin ihtiyaçlarına göre farklı ödeme seçenekleri de masada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama, milyonlarca emeklinin dikkatini yıl sonunda yapılması beklenen düzenlemeye çevirdi.

Erdoğan, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE EK ÖDEME GÜNDEMDE

AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı planlamanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre, emekli aylıklarına yapılacak artışa ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, yapılacak düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bütçe imkanları dikkate alınarak ele alınacağı belirtiliyor.

EMEKLİLERİN İHTİYAÇLARI AYRI AYRI İNCELENECEK

Emeklilere yönelik yürütülen çalışmalarda farklı şehirlerde bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Bu kapsamda emeklilerin ihtiyaçlarının ve çalışamayan emeklilerin karşı karşıya olduğu koşulların ayrı ayrı incelenmesi planlanıyor.

Yapılacak değerlendirmelerde, emeklilerin ekonomik durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı seçeneklerin ele alınması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARA EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Üzerinde çalışılan seçenekler arasında öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi bulunuyor.

Ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı tamamlayıcı ödemelerin yapılması gündeme gelebilecek.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde ise ödemelerin çeşitli kriterlere göre farklılaştırılabileceği belirtiliyor.

CEVDET YILMAZ: PEK ÇOK ALTERNATİF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik pek çok alternatif üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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