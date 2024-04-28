Üsküdar\'da İHH ve Özgürlük Filosu tarafından Gazze\'yi Unutma yürüyüşü düzenlendi

Güncel

Üsküdar'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonunca " Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nda bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, "Cease fire now", "Refah Sınır Kapısı açılsın" yazılı pankartlar açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler, daha sonra tekbir getirip "Yaşasın küresel intifada", "Yaşasın Filistin direnişi", "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Yaşasın küresel kardeşliğimiz" sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Üsküdar Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Filistin, Kudüs ve insanlık için burada bir arada olduklarını söyledi.

Ekim ayından bugüne Gazze'de ve Batı Şeria'da, 10 binlerce Filistinli kadın, çocuk ve yaşlının hayatını kaybettiğini belirten Aydın, "Dünyanın her tarafında gencinden yaşlısına, üniversitelisinden akademisyenine kadar vicdan sahibi insanlar meydanlarda harekete geçmiş ve Filistin için kıyama kalkmış vaziyette." diye konuştu.

Dünyada, Gazze ve Filistin için hayatlarını eğitime adamış gençlerin üniversitelerde ve meydanlarda protesto gerçekleştirdiklerini anımsatan Aydın, "Bizler de bugün buradayız. Dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Kanayan yara, vicdanımızı sızlatan Gazze için buradayız. Hiçbir zaman da durmayacağız. Mescid-i Aksa için, Gazze için, Filistin için kalbimiz devamlı atacak. Evimizde, mahallemizde, sokağımızda, dükkanımızda, çarşıda, Filistin'i, Biladü'ş-Şam'ı ruhumuzda dimdik tutmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Aydın, Filistin davasının küresel bir dava olduğuna dikkati çekerek, sadece Üsküdar Meydanı'nda değil Meksika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan farklı coğrafyalara kadar insanların meydanlarda olduğunu ve bunun iyi bilinerek değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgürlük Filosu olarak çalışmalarını yürüttüklerini ve İsrail'in gemi bayrağına dair bütün engellemelerine rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Gemi gerekiyorsa Avrupa'da, gerekiyorsa buradan kalkacak ama dünyaya bu mücadeleyi göstereceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Müslümanlar, insanlar Filistin'i unuttuğumuzda kendimizi unuturuz, çocuğumuzu unuturuz ve en önemlisi de geleceğimizi unuturuz. Geleceğimizi unutmayacağız. Hepimiz teyakkuzda olacağız. Gerektiğinde hepimiz fert olarak, aile olarak, çocuğumuzla, mahallemizle meydanlara inip kardeşliğimizi, dayanışmamızı Filistin için Mescid-i Aksa için göstereceğiz."???????

"Yükümüz, yolcularımız, bütün teknik ekibimiz ve mürettebatımız hazır"

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise "Bildiğiniz üzere iki gün önce Özgürlük Filosu İstanbul'dan ayrılacak ve dünyanın farklı şehirlerine uğrayarak Akdeniz'de bulunan diğer filolarla beraber Gazze'ye doğru yola çıkacaktı, fakat İsrail'in baskılarından dolayı bayrak devletlerinden biri olan Gine-Bissau bayrağı düşürerek yeni bir hukuksuzluğa imza attı. Bizler uluslararası hukuka saygı duyuyoruz ama sizlere de insan haklarına, Gazze'nin özgürlük mücadelesine ve İttihad-ı İslam meselesine saygı duymayı öğreteceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de dahil, bütün ülkelere yeni bayrak alabilmek için başvurularda bulunduklarını aktaran Songür, "İlerleyen günlerde tek tek hangi ülkeye başvurmuşsak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yükümüz, yolcularımız, bütün teknik ekibimiz ve mürettebatımız hazır ve şu an binlerce ton malzeme burada limanlarda Gazze için hareket etmeyi bekliyor." açıklamasında bulundu.

Songür, şunları kaydetti:

"Neredeyse 7 aydır süslü laflar eden bütün dünya politikası, Gazze'ye dair top çevirmekten başka hiçbir iş yapmadı. Yedi ay sonra dünya vicdanı birleşerek Özgürlük Filosu'nu ortaya çıkardı ve Gazze'ye hareket etmek için hazırlanırken böyle bir engellemeyle karşılaştık. Şunu iyi bilin ve anlayın, bu mücadeleden geri durmayacağız, geri adım atmayacağız ve inşallah yakın zamanda tekrardan Gazze için yola çıkacağız."

Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak da 7 Ekim'in ümmet ve insanlık için bir direniş olduğunu belirterek, "200 günden fazladır direniş devam ediyor. Bu sadece Gazze'yle alakalı değil, bütün dünyaya ve ümmete adım adım yayıldı." diye konuştu.

Eyleme, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi çok sayıda aktivist, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ile yabancılar da katıldı.???????