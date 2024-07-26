Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun - Son Dakika
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Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun

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Sahipsiz hayvanlara yönelik yasaya karşı çıkan Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef alarak "Ne boş bir kadınsın. Bir işe yarayım artık. Programına çağırsana birilerini konuşsunlar" dedi.

26.07.2024 09:04  Güncelleme: 09:24
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Hayvansever kimliğiyle tanınan Seren Serengil, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik yapılmasına sessiz kalmadı. Günlerdir yasayla ilgili paylaşımlar yapan Serengil, Çağla Şıkel'e de yüklendi.

"BİR İŞE YARAYIN ARTIK"

Bir köpeği olan Çağla Şıkel'in konuyla ilgili paylaşımlarını görmeyen ve sessiz kaldığını düşünen Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çağla ne boş bir kadınsın ya. Bir de köpeğim var diye onla pozlar veriyorsun. Hayvanlar ölecek, hapiste 50 derecenin altındalar şu anda aç susuz. Bir işe yarayım artık ya. Hadi diğerleri konserleri iptal olur diye korkuyor sen NOW TV'de program yapıyorsun. Yapsan bir program çağırsana konuşsunlar."

Yasaya karşı çıkan Çağla Şıkel, bugün Instagram hesabından "Evimizdeki canımız kıymetli, sokaktaki kıymetsiz olamaz. Benim olan kıymetli, benim olmayan kıymetsiz olamaz. Oluyorsa bir gün konu bize gelince farklı bir sonuç beklememeliyiz çünkü yarattığımız dünya bu" sözlerini paylaştı.

Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel\'i hedef aldı: Ne boşsun

Seren Serengil, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Buğrahan Çakmak: ya Allah aşkına şu sokak köpekleri sadece masum çocuklara ve diğer masum vatandaşlara mı zarar veriyor. şu sözde hayvanseverlerden birini de ısırsa ya şu köpekler bakalım o zaman ne düşünecekler 20 4 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Seren serengil sen çok dolusun. 12 3 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: bedava reklam dönemimiz başlamıştır 13 1 Yanıtla
  • Ankara null: serende beyin yok kayboll 7 1 Yanıtla
  • Bandorma: İkiside hem görsel olarak hem de fikir olarak ne bileyim… 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: yasaya karşı çıkanlara yayın yasağı getirilmeli hiç bir yerde hiç bir kanala ekrana çıkartılmalarına izin verilmemeli 3 0 Yanıtla
  • Selim Sariali: Serenin mama bitmiş arkadaşlar belli oldu 0 0 Yanıtla

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