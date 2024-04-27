Gaddar dizisi Adnan Oktar\'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak

3.Sayfa

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı NOW TV'nin sevilen dizisi Gaddar, gündemdeki konuları konu etmesiyle adından söz ettiriyor. Dizinin yeni bölümünde ise Adnan Oktar'ın karanlık örgütü işlenecek.

ESPRİYE GÜLMEYEN KADININ YÜZÜ ÇİZİLİYOR

Daha önce üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'nin hikayesine yer verilen Gaddar'ın yeni bölüm fragmanında Adnan Oktar ve kediciklerinin oyunu anlatılacak. Dizide Arif Mübarek diye bilinen adam, kadın müritlerine sohbet veriyor. Adam, sohbet esnasında esprisine gülmeyen bir müridinin de yüzünü zarar verdiriyor.

Dizide Adnan Oktar örgütünün insanları nasıl mağdur ettiği, yasadışı faaliyetleri, silah kaçakçılığı ve kara para aklama konuları ele alınacak.