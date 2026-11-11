HABAŞ\'taki patlamada 18 işçi ölmüştü! Patron dahil 11 kişi adliyede

HABAŞ fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

HABAŞ'IN PATRONU DAHİL 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasındaki ölümcül patlamanın ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yalnızca şirketin üst düzey yöneticileri değil, fabrikanın farklı birimlerinde sorumluluk üstlenen isimler de bulunuyor. Patlamanın meydana geldiği tesiste görev yapan yöneticiler ve teknik personel hakkındaki adli süreç devam ediyor.

18 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ PATLAMA 9 KASIM'DA YAŞANDI

Facia, 9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çelikhane bölümünde yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçinin çalıştığı demir çelik tesisinde meydana gelen patlamanın ardından olayın nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldı. 18 işçinin yaşamını yitirdiği olay, soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan isimler nedeniyle dikkat çekti. Patlamaya ilişkin soruşturma Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.