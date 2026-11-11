Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda - Son Dakika
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Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

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Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz’un cenazeleri toprağa verildi. 25 yaşındaki makine mühendisi Özçelik’in Menemen’deki cenaze töreninde annesi, babası ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Aliağa’daki fabrika patlamasında yaşamını yitiren işçiler, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

GENÇ MÜHENDİSE GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Özçelik’in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

TÖRENE BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI

Törene Özçelik’in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı. Özçelik’in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı’nda defnedildi.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

ÜNALDI VE OĞUZ DA DEFNEDİLDİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı’nın cenazesi, Aliağa’daki Bozköy Camisi’nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ersin Oğuz ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda
Kadir Kaan Özçelik

18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmişti.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda
Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda
Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda
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Kaynak: AA
Demir ÇelikErsin OğuzMenemenGökselAliağaGüncelİzmirSon Dakika

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