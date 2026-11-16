Çorlu'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltında - Son Dakika
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Çorlu'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltında

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Çorlu\'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltında
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Çorlu\'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı, otomobil sürücüsü gözaltında
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Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motokurye ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motokurye tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve kaza anı kameralara yansıdı.

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı motosiklet ile Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletten savrulan İ.Y. kaldırım kenarına düşüp ağır yaralandı. Yaralı motokurye İ.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosikletTekirdağ3. SayfaGüncelÇorluKazaSon Dakika

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