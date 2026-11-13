Tekirdağ Çorlu'da metruk evin bölümü kuvvetli rüzgarla otomobilin üzerine yıkıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da metruk evin bölümü kuvvetli rüzgarla otomobilin üzerine yıkıldı

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Tekirdağ Çorlu\'da metruk evin bölümü kuvvetli rüzgarla otomobilin üzerine yıkıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 katlı metruk ev, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısmen çöktü. Evden düşen parçalar park halindeki otomobile zarar verirken polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle daha önce boşltılan 2 katlı müstakil evin bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde hasar meydana gelirken, ev çevresinde önlem alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar gün içinde yer yer etkili oldu. Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde saat 19.00 sıralarında çökme meydana geldi. Yapının çöken bir kısmı ev önünde park halinde bulunan 22 DT 223 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

İhbarla adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Mahallede toplanan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Hasar gören otomobil de bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da metruk evin bölümü kuvvetli rüzgarla otomobilin üzerine yıkıldı - Son Dakika
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