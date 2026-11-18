TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 3'üncü katın balkonunda telefonla konuşurken demir korkuluğun yerinden çıkması sonucu beton zemine düşen Y.K. (36) adlı kadın yaralandı. Y.K.'nin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü konuşmak üzere balkona çıktı. Y.K., telefonla konuşurken yaslandığı demir korkuluğun kopup yerinden çıkmasıyla beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.K., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Y.K.'nin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.