Tekirdağ Çorlu'da çöp tırı kontrolden çıkıp bariyerlere devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da çöp tırı kontrolden çıkıp bariyerlere devrildi, şoför yaralandı

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Tekirdağ Çorlu\'da çöp tırı kontrolden çıkıp bariyerlere devrildi, şoför yaralandı
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Tekirdağ Çorlu\'da çöp tırı kontrolden çıkıp bariyerlere devrildi, şoför yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp yüklü tırın virajda kontrolden çıkması sonucu araç bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada yaralanan şoför, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da virajda kontrolden çıkan çöp yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Çevre Yolu Ergene istikametine geçiş yapan M.K. idaresindeki çöp yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen tır, yüksekten aşağıya kaymanın eşiğinden döndü. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeTekirdağOtomobilGüncelÇelebiPolisÇorluSon Dakika

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