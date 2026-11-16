Çorlu'da test sürüşünde Kapaklı'ya ait trafik ekip aracı yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorlu'da test sürüşünde Kapaklı'ya ait trafik ekip aracı yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Çorlu\'da test sürüşünde Kapaklı\'ya ait trafik ekip aracı yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Çorlu\'da test sürüşünde Kapaklı\'ya ait trafik ekip aracı yandı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait resmi trafik ekip aracı, bakım ve onarım sonrası test sürüşü sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra test sürüşüne çıkarılan resmi trafik ekip aracı, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.35 sıralarında Çorlu ilçesi D-100 Karayolu Askeri Havalimanı Kavşağı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 59 A 9254 plakalı resmi trafik ekip aracı, Çorlu'da bulunan Nissan Servisi'nde bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından test sürüşüne çıkarıldı. Test sürüşü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle resmi trafik ekip aracında hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Bakım ve onarım işlemlerinin ardından test sürüşü sırasında meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangının teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel Haberler3. SayfaOtomobilİncelemeTekirdağKapaklıTrafikGüncelÇorluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım 3 yıl yer altında esir tutulan aşçının anlattıkları kan dondurdu: İnsan eti pişirmeye zorlandım
“Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur“ dedi, daha sonra geri adım attı "Haluk Bilginer ne diyorsa doğrudur" dedi, daha sonra geri adım attı
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:22
Süper Lig’in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
22:11
Tam 4 isim Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelecek
Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
22:05
Samsun’da korkunç olay 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
21:32
Hacıosmanoğlu’na 7 eski hakemden suç duyurusu: 4 ayrı suçlama var
Hacıosmanoğlu'na 7 eski hakemden suç duyurusu: 4 ayrı suçlama var
20:40
Yusuf Demir’e Rapid Wien’den 2031’e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:00:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da test sürüşünde Kapaklı'ya ait trafik ekip aracı yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android