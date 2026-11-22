Polisten kaçarken minibüse çarpan motosikletliye ceza yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan 18 yaşındaki H.B., park halindeki bir servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kendisine 380 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.
Çorlu'da polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kısa süren takibin ardından kaza yaparak durabildi. Yaralanan sürücüye yüklü miktarda para cezası kesildi.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Şeyhsinan Mahallesi'ndeki eski itfaiye kavşağında saat 12.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekibi, H.B. yönetimindeki plakasız motosikleti fark ederek durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca, ekipler motosikleti takibe aldı.
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI
Kaçışını sürdüren H.B., Muhittin Mahallesi'nde park halindeki bir servis minibüsüne çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
380 BİN LİRA CEZA
Polis, H.B.'ye toplam 380 bin lira idari para cezası uyguladı. Plakasız motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.
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