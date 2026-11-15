Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çerkezköy\'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı
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Tekirdağ Çerkezköy\'de zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı
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Tekirdağ Çerkezköy'de Çorlu yönüne giden 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
KızılpınarÇerkezköy3. SayfaTekirdağOtomobilGüncelTrafikÇorluSon Dakika

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