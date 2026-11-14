Çorlu 1947, İnegöl Kafkasspor deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı - Son Dakika
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Çorlu 1947, İnegöl Kafkasspor deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı

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Çorlu 1947, İnegöl Kafkasspor deplasmanında 0-0\'lık beraberlikle ayrıldı
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TFF 2. Lig 11. hafta mücadelesinde Çorlu 1947, İnegöl Kafkasspor'un konuğu olduğu maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İnegöl Kafkasspor ile Çorlu 1947 arasındaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve sarı kartlar Serdar Güncü ile Oğuzhan Yıldırım'a gösterildi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Çağlar Demirkıran, Osman Sağır

İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Serdar Güncü (Dk. 64 Berkay Caymaz), Poyraz Gelen, Ertuğrul Şenlikoğlu, Hasan Bekil (Dk. 87 Mansur Demirci), Taşkın Çalış (Dk. 90+2 Caner Cengiz), Doğukan İnci, Onur Toroman (Dk. 46 Ahmet Sun), Batuhan Doğrukıran

ÇORLU 1947: Hüseyin Koç, Batuhan Ekinci, Ömer Faruk Aydemir, Recep Yemişci, Ali Eren İyican, Oğuzhan Yıldırım, Furkan Özyapı (Dk. 66 Ali Tunçer), Volkan Uluğ (Dk. 87 Barış Zeren), Yılmaz Ceylan (Dk. 66 Mahsun Çapkan), Muhammet Beşir (Dk. 87 Adnan Karahisar), Yusuf Kaplan (Dk. 77 Esat Alkurt)

SARI KARTLAR: Serdar Güncü (İnegöl Kafkasspor), Oğuzhan Yıldırım (Çorlu 1947)

TFF 2'nci Lig 11'inci hafta maçında İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Çorlu 1947 ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: DHA
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