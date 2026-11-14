Çorlu\'da işçi ölümünde taksirle ölüme neden olmaktan 4 görevli tutuklandı

Çorlu'da işçi ölümünde taksirle ölüme neden olmaktan 4 görevli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı. Şüpheliler, taksirle ölüme neden olmak suçundan hakimlikçe tutuklanarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan tesis enerji müdürü M.T, arıtma tesis sorumlusu E.B. ile iş güvenliği uzmanları D.S. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Olay
İki gün önce Çorlu-Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düşerek hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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