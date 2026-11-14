Çorlu\'da işçi ölümünde taksirle ölüme neden olmaktan 4 görevli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde çukura düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 görevli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan tesis enerji müdürü M.T, arıtma tesis sorumlusu E.B. ile iş güvenliği uzmanları D.S. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olay

İki gün önce Çorlu-Tekirdağ kara yolu Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinin üretim sahasında çalışan İ.G, henüz bilinmeyen nedenle çukura düşerek hayatını kaybetmişti.