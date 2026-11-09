Tekirdağ\'da polisin önünde motosikletinin önünü kaldıran sürücü 46 bin TL ceza aldı

Tekirdağ'da polisin önünde motosikletinin önünü kaldıran sürücü 46 bin TL ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik ekiplerinin rutin denetimi sırasında motosikletinin önünü kaldırarak polisin önünden geçen sürücü 46 bin TL ceza aldı. Motosiklet 60 gün trafikten menedilirken o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, rutin trafik kontrolü sırasında polisin önünden motosikletinin önünü kaldırarak geçen sürücüye, 46 bin TL ceza uygulandı. O anlar, kameraya yansıdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kumyol Caddesi'nde rutin motosiklet denetimi gerçekleştirirken, ismi öğrenilemeyen sürücü caddeden motosikletinin ön kısmını kaldırarak geçti. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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