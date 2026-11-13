Çorlu'da biyogaz tesisinde çamura düşerek ölen işçiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorlu'da biyogaz tesisinde çamura düşerek ölen işçiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

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Çorlu\'da biyogaz tesisinde çamura düşerek ölen işçiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Çorlu'daki katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki biyogaz çamuru çukuruna düşen 35 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Tesisin enerji müdürü, arıtma tesis sorumlusu ve iki iş güvenlik uzmanı olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki biyogaz çukuruna düşen işçi İ.G.'nin (35) ölümüne ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Çorlu-Tekirdağ kara yolunun Karatepe mevkisinde kurulu olan özel bir şirkete ait katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde meydana geldi. Biyogaz üretim sahasındaki biyogaz çamuru çukurunun bulunduğu yerde çalışma arkadaşlarının yanına gelen İ.G., bir anda dengesini kaybedip, içinde sulu çamur olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

İşçiler arkadaşlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken, ihbar üzerine tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çukurun dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Çukurdaki çamur vidanjörlerle tesis içindeki başka bir çukura taşındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından İ.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemenin ardından tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
İş Kazası3. SayfaGüncelEnerjiÇorluSon Dakika

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