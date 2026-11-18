Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 3. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki evinin balkonunda telefonla konuştuğu iddia edilen Y.K., demir korkuluğun bir kısmının kopması sonucu metrelerce yüksekten yere düştü. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı anbean kameraya yansıdı. Kadının ilk anda tele çarpmasıyla düşüş hızının azaldığı değerlendirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bir vatandaş, kadının düşmeden önce balkonda yüksek sesle telefonla görüştüğünü öne sürdü.