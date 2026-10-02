İzmir\'de 3 ilçede eş zamanlı operasyonda 5 milyon TL\'lik kaçak malzeme ele geçirildi

İzmir'de kaçak tütün, tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürün ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen 2 ayrı planlı çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün önceden belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 milyon liralık kaçak malzeme ve safran ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 adet boş makaron, bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 7 adet elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kağıdı ve 2 adet sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği ile daralı ağırlığı 50 gram gelen kaçak safran maddesine el konuldu.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.