Bursa merkezli siber operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1 firari aranıyor

Bursa'da vatandaşları bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul, İzmir ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, bazı vatandaşların bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği değerlendirilen eylemlerin ortaya çıkarılması ve şahısların yakalanması amacıyla ekipler tarafından geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin İstanbul, İzmir ve Hatay'da bulunan ikametlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ekipler tarafından yapılan aramalarda, dolandırıcılık suçuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan toplam 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari şüpheli aranıyor

Soruşturma dosyası kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.