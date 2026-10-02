İzmirli öğrencilerin hidrojel sistemi TEKNOFEST'te su verimliliğine çözüm sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmirli öğrencilerin hidrojel sistemi TEKNOFEST'te su verimliliğine çözüm sunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmirli öğrencilerin hidrojel sistemi TEKNOFEST\'te su verimliliğine çözüm sunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin su verimliliği için geliştirdiği hidrojel sistemi TEKNOFEST Şanlıurfa'da ilgi görüyor. Tohum çukuruna konulan hidrojel, yağmur ve sulama suyunu tutarak kök bölgesindeki nemi korumayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, İzmir Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin tarımda su verimliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği hidrojel sistemi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan proje, tarımda suyun daha verimli kullanılmasına yönelik çözüm sunuyor.

Öğrenciler, tarımsal üretimde sulama ve yağışlarla toprağa ulaşan suyun bir bölümünün bitkinin yararlanamayacağı şekilde kaybolmasından hareketle, kök bölgesindeki nemin daha uzun süre korunmasını sağlayacak hidrojel sistemi geliştirdi.

Tohumlar için açılan çukura yerleştirilen hidrojel, yağmur ve sulama suyunu bünyesinde tutarak toprak altında şişiyor. Böylece bitkinin kök bölgesindeki nemin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Hidrojel sisteminin çalışma yöntemi

Okulun 12. sınıf öğrencisi Onur Duman, AA muhabirine, TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'nda tarımda su verimliliği üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Geliştirdikleri ürünle tarımsal üretimde önemli bir sorun olan su kullanımındaki verimsizliğe çözüm geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Duman, sistemin çiftçiler tarafından kolaylıkla uygulanabileceğini ifade etti.

Hidrojelin tohumla birlikte toprağa yerleştirildiğini anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Biz halihazırda çiftçinin açacağı tohum çukurlarına tohumlarla birlikte hidrojelimizi de yerleştiriyoruz. Bu sayede topraktaki su verimini artırıyoruz. Gelen yağmur ve sulama sularını jelimiz hapsediyor. Sistem gördüğünüz gibi sünger gibi çalışıyor. Gelen suyu direkt içerisine çekmeye başlıyor. Daha sonrasında toprağın altında bu ürünümüz şişecek. Şiştikten sonra her ne kadar toprak kuru olsa da bitkinin kök bölümünde bu ürünümüz hala nemli kalacak. Doğal olarak bitki su almaya devam edebilecek."

Geliştirdikleri sistemin tarımsal üretimde su kullanımının daha verimli hale gelmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Duman, projeyi geliştirerek farklı tarım alanlarında da kullanılabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiAdnan MenderesTeknofestTeknolojiŞanlıurfaFestivalEğitimİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:04:00. #7.13#
SON DAKİKA: İzmirli öğrencilerin hidrojel sistemi TEKNOFEST'te su verimliliğine çözüm sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei