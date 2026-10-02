İzmirli öğrencilerin hidrojel sistemi TEKNOFEST\'te su verimliliğine çözüm sunuyor

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, İzmir Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin tarımda su verimliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği hidrojel sistemi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan proje, tarımda suyun daha verimli kullanılmasına yönelik çözüm sunuyor.

Öğrenciler, tarımsal üretimde sulama ve yağışlarla toprağa ulaşan suyun bir bölümünün bitkinin yararlanamayacağı şekilde kaybolmasından hareketle, kök bölgesindeki nemin daha uzun süre korunmasını sağlayacak hidrojel sistemi geliştirdi.

Tohumlar için açılan çukura yerleştirilen hidrojel, yağmur ve sulama suyunu bünyesinde tutarak toprak altında şişiyor. Böylece bitkinin kök bölgesindeki nemin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Hidrojel sisteminin çalışma yöntemi

Okulun 12. sınıf öğrencisi Onur Duman, AA muhabirine, TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması'nda tarımda su verimliliği üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Geliştirdikleri ürünle tarımsal üretimde önemli bir sorun olan su kullanımındaki verimsizliğe çözüm geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Duman, sistemin çiftçiler tarafından kolaylıkla uygulanabileceğini ifade etti.

Hidrojelin tohumla birlikte toprağa yerleştirildiğini anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Biz halihazırda çiftçinin açacağı tohum çukurlarına tohumlarla birlikte hidrojelimizi de yerleştiriyoruz. Bu sayede topraktaki su verimini artırıyoruz. Gelen yağmur ve sulama sularını jelimiz hapsediyor. Sistem gördüğünüz gibi sünger gibi çalışıyor. Gelen suyu direkt içerisine çekmeye başlıyor. Daha sonrasında toprağın altında bu ürünümüz şişecek. Şiştikten sonra her ne kadar toprak kuru olsa da bitkinin kök bölümünde bu ürünümüz hala nemli kalacak. Doğal olarak bitki su almaya devam edebilecek."

Geliştirdikleri sistemin tarımsal üretimde su kullanımının daha verimli hale gelmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Duman, projeyi geliştirerek farklı tarım alanlarında da kullanılabilir hale getirmek istediklerini kaydetti.