İzmir\'de TKP\'den Soma\'da yaşamını yitiren işçiler için basın açıklaması: İşçi sınıfı, İmbat Madencilik\'ten hesap sormak zorundadır

(İZMİR) - TKP İzmir İl Örgütü, Soma'da maden ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden 5 işçiyi anmak ve İmbat Madencilik'i protesto etmek amacıyla eylem düzenledi. Açıklamada, " Türkiye'de emekçiler, işçi sınıfı sözünü söylemek zorundadır. Bir araya gelmek, örgütlü bir güç olmak, bu patronlardan, İmbat Madencilik'ten hesap sormak zorundadır. Bugün Halit'e, İsa'ya, Kerim'e, Ramazan'a, Ömer'e sözümüz olsun kardeşler. Onların kanını, onların alın terini, onların onurunu yerde bırakmayacağız" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü üyeleri, Soma'da maden ocağında meydana gelen göçük sonucu yaşamını yitiren 5 işçiyi anmak ve olayla ilgili sorumluların hesap vermesi talebiyle İzmir'de eylem düzenledi. Alsancak Garı'nda bir araya gelen grup, buradan İmbat Plaza'ya yürüdü. Grup, plaza önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eyleme katılanlar, Alsancak Garı'nda toplandıktan sonra İmbat Plaza'ya doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Plaza önünde toplanan grup adına TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı açıklama yaptı. Sarı şunları söyledi:

"TEDBİRLER ALINSAYDI 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMEZDİ"

"5 işçi kardeşimizi, Soma'da kaybettik. Niye kaybettik kardeşler? Ekmekleri için, gelecekleri için, belki çocukları vardı, çocukları için, belki aileleri için, belki hiç erişemeyecekleri, ulaşamayacakları umutları için çalışıyorlardı. Yerin yedi kat altında çalışıyorlardı kardeşler. ve kaybettik onları. O holdingin başındaki patronlar, zenginler, Türkiye'nin 500 büyük şirketinden, holdinginden birinden söz ediyoruz. Yani Türkiye'deki zenginliklerin yüzde 46'sına el koyan o yüzde birlik azınlıktan söz ediyoruz. Bir avuç para babasından, bir avuç asalaktan söz ediyoruz. O asalakların kasası da olsun diye, o asalakların keyifli yerinde olsun diye, o asalakların bu memleketten, halkımızdan, ülkemizden semirdikleri, yağmaladıkları, o kaynak aktarımı diye bahsettikleri zenginliklerin ardı arkası kesilmesin diye o madende belki bir teknik kurala daha uysaydılar, belki üç gün daha sabretseydiler, belki üç kuruşlarına daha kıyıp biraz daha o güvenlik tedbirlerini alsaydılar, kaybetmeyeceğimiz 5 işçi kardeşimizin hayatını kaybettik işte.

"TÜRKİYE'DE YAĞMA VE SÖMÜRÜ DÜZENİ VAR"

Hani diyor ya AKP, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işin fıtratında bu var diye, ne biliyor musunuz bu işin fıtratı? Türkiye'de bir yağma ve sömürü düzeni var ve o yağma ve sömürü düzeninin kurallarından biri, işçinin canıyla, kanıyla, alın teriyle besleniyor bu düzen. Bu düzen alın teriyle. İşte o yüzden kardeşler, işte o yüzden bir hafta önce bir emekli kardeşimiz, emekli bir polis kendi beylik tabancasıyla kendi canına kıydı. Kendi canını. Bu düzene kurban etti kardeşler, kurban etti. İşte o yüzden kardeşler, dün Soma'da beş işçi kardeşin canını elimizden, ailelerinin, onları sevenlerin elinden aldı. İşçi o yüzden kardeşler, daha bugün 3 işçi kardeşimiz daha iş cinayetlerinde hayatlarına son vermiş oldular. Yani o sömürü düzeni, o işçi kardeşlerimizin hayatına son verdi.

"İMBAT MADENCİLİK DERHAL DEVLETLEŞTİRİLMELİDİR"

Bakın bu memlekette milyarlar, yani 500 bin insanın parasına el koyarak elde edilen bir servet birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde birilerinin cebine ve kasasına girdi. Bu öyle özürle, 'Ay yanlış yaptık' deyip geri vermekle falan bitecek bir şey değil. Bu öyle iki kişiden hesap sorarak, Soma'da İmbat Madencilik'ten dokuz kişiyi gözaltına alarak hal olacak bir mesele değil. Bu öyle sadece ve sadece iki mahkeme kararıyla da hal alacak bir şey değil. Bu yağma düzeninden, bu yağma düzenini temsil edenlerden, bu yağma düzeninin sunduğu saltanatı yaşayanlardan hesap sormak zorundayız kardeşler. Hesap sormak zorundayız. Bu düzeni değiştirmek, bu ülkenin emekçi insanlarının emeğiyle, alın teriyle, insanca, eşitçe, kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'yi kurmak zorundayız kardeşler. Evet, sözün bittiği yerdeyiz. İmbat Madencilik derhal ve derhal devletleştirilmelidir. Bu yağmayı, bu sömürüyü sürdüren bütün o büyük sermayedarların, bu saltanatın sahiplerinin bütün mal varlıklarına el konmalıdır. Bu ülkede zenginlikler halkın olmalıdır kardeşler, halkın.

"İŞÇİ SINIFININ HAKİM OLDUĞU TÜRKİYE'DE ONLARIN ADI HEP ANILACAK"

Bu ülkede emekçiler memleketi için, kendi için, yani bu memleketin emekçi halkı için çalışmalı ve bunun yarattığı zenginlikleri kardeşçe, eşitçe paylaşmalıdır. Ama artık İmbatların, Sabancıların, Koçların, avlarının sürüsüyle o bir avuç asalak zenginin saltanatı son bulmalıdır kardeşler. Son bulmalıdır. Türkiye'de emekçiler, işçi sınıfı sözünü söylemek zorundadır. Bir araya gelmek, örgütlü bir güç olmak, bu patronlardan, İmbat Madencilik'ten hesap sormak zorundadır. Bugün Halit'e, İsa'ya, Kerim'e, Ramazan'a, Ömer'e sözümüz olsun kardeşler. Onların kanını, onların alın terini, onların onurunu yerde bırakmayacağız. ve söz veriyoruz, Soma'da halkın olan madenlerde onların adı hep anılacak. İşçilerin, emekçilerin memleketinde, işçi sınıfının hakim olduğu Türkiye'de onların adı hep anılacak kardeşler."

FOTOĞRAFLAR VE BARETLER PLAZA ÖNÜNE BIRAKILDI

Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar, Soma'da hayatını kaybeden işçilerin fotoğraflarını ve baretlerini İmbat Plaza'nın önüne bıraktı.

Eylem, fotoğraf ve baretlerin plaza önüne bırakılmasının ardından sona erdi.