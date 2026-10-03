İzmir İtfaiyesi, Konak\'ta tatbikatta 4 kişiyi 18 metrelik tünelle tahliye etti

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi saniyelerin bile kritik önem taşıdığı olası yangınlara hazırlıklı olabilmek için İtfaiye Haftası boyunca farklı noktalarda tatbikatlar yaptı. Son tatbikat İZSU iş birliğiyle Konak'ta gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan senaryoda üçüncü katta mahsur kalan bir kişi merdivenli araçla camdan kurtarılırken ikinci kattaki 4 kişi, 18 metrelik kaçış tüneliyle güvenli alana çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirdiği tatbikatların sonuncusunu, İZSU Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yaptı. Konak'taki İZSU Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen tatbikatta, olası bir yangında ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi uygulamalı olarak gösterildi.

Senaryoya göre, binanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbarın ardından ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Üçüncü katta mahsur kalan bir kişi, merdivenli araçla camdan tahliye edildi. İkinci katta mahsur kalan 4 kişi ise 18 metrelik kaçış tüneli kullanılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

"GERÇEK OLAYLARA HAZIRLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, tatbikatların gerçek olaylara hazırlığın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatımız olaylar sırasında çok başarılı müdahalelerde bulunuyor. Ancak bunun öncesinde hazırlık, eğitim ve bu tür tatbikatlar, bizim başarımızı görmemiz açısından çok önemli. Farklı noktalarda tatbikatlar yapmamız, farklı kurumlarla diyalog halinde bulunmamız, olası yangınlara hazırlık anlamında bizim için önemliydi. Yurttaşlarla bir araya gelerek farkındalık yaratmak da çok değerli. Çok iyi bir hafta geçirdik, güzel geri dönüşler aldık" dedi.

İtfaiye Haftası boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen tatbikatlarla, ekiplerin müdahale ve koordinasyon kabiliyeti güçlendirilirken yurttaşların yangınlara karşı farkındalığının artırılması hedeflendi.