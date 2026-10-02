İzmir Opera Binası projesi iki etaba bölündü, ilk etabın 2026\'da başlaması hedefleniyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Mavişehir'de hayata geçirilecek Opera Binası için süreç yeniden başlatıldı. Proje güncellendi, yapım aşaması iki etap haline getirildi. Deniz tarafındaki bölüm; açık sahne alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu ile tasarlanırken kapalı kısımda Opera Binası ve sahne ile ilgili bölümler yer alacak. Hizmet alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte birinci etabın yapımına 2026 yılı içinde başlanması hedefleniyor.

Kültür sanat kenti İzmir'e yeni merkezlerin kazandırılması için önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, opera sanatına özel bir merkez olarak tasarladığı ve temellerini 2018 yılında attığı binanın projesi güncellendi. Türkiye'nin sayılı sanat merkezleri arasına girecek projenin tamamlanması için kararlı bir irade ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde süreç yeniden başlatıldı. İki etap halinde Karşıyaka Mavişehir'de hayata geçirilmesi planlanan projenin tüm teknik detayları netlik kazandı.

BİRİNCİ ETAPTA AÇIK HAVA SAHNESİ

Opera Binası'nın açık bölümü yaklaşık 39 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde tasarlandı. Yeşil çatılı otoparkı ve teknik kısımlarıyla birlikte inşaat alanı yaklaşık 6 bin metrekare olan kapalı yapılar düşünüldü. Burada; 139 araçlık kapalı otopark, tuvaletler, yangın suyu deposu, sulama suyu deposu, hidrofor ve mekanik teknik hacimleri, jeneratör, trafo ve elektrik teknik hacimlerinin yer alması planlandı. Peyzaj alanında, sahnesi 400 metrekare olan, yaklaşık 2 bin kişi oturma kapasiteli açık hava sahnesi tasarlandı. Aynı zamanda süs havuzu, dinlenme avlusu, botanik bahçesi, kafeterya, 199 araçlık açık otopark planda yer aldı. İkinci blokta da 12 araçlık taksi parkı, kafeterya, şoför odası ve dinlenme noktası ile depo bulunacak.

İKİNCİ ETAP İÇİN DE TİTİZ ÇALIŞMA

Projenin ikinci etabında ise yaklaşık 67 bin metrekare inşaat alanına sahip Opera Binası yer alıyor. Bu kapsamda; 1435 kişi kapasiteli ana salon ve sahneler, sahne ile direkt bağlantılı destek mahalleri, temsil günlerinde opera ve bale elemanları tarafından ortak kullanılacak sahneyle ilişkili birimler, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi, prova salonları, 350 seyirci kapasiteli avlu-açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idari bölüm, genel tesisler, teknik merkez ve 155 araç kapasiteli otopark planlanıyor.

2026 YILI BÜTÇESİNDE ÖDENEK AYRILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili ocak ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"2026 yılı bütçesinde, sermaye giderleri kapsamında 1 milyar 938 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Opera binası yapımı işi için daire başkanlığı genel bütçesinde gerekli öngörüler yapılmıştır. Proje hazırlandıktan sonra iki etap halinde yapılacak. Daha ekonomik bir hale gelmesi için yüksek maliyetli işlerden feragat edeceğiz. Binanın konsepti ve kullanımı değişmeyecek; ancak lüks diyebileceğimiz bazı harcamaları daha ekonomik hale getireceğiz. Amacımız, inşaatı bir an önce tamamlamak ve bu süreçte belediyeye mümkün olduğunca az yük getirmek. İnşallah, Allah bir aksilik vermezse bu dönem bitmeden binayı hizmete almış olacağız."

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Opera Binası'nın 2016 yılı sonunda tamamlanan uygulama projeleri ile 2018'de yapıma başlandı. Ancak proje tamamlanmadan iş 2023 yılında tasfiye edildi. Yapının tamamlanabilmesi için ikmal inşaatı ihalesine çıkılması gerekti. Sürecin hızlandırılabilmesi için proje, iki etap halinde ele alındı. Bu süreçte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Genelge gereğince 1. etap için 16 Ocak 2026 tarihinde, 2. etap için ise 3 Mart 2026 tarihinde gerekli onaylar alındı. Birinci etap proje hizmet alımı sürecinin 2026 yılı içinde tamamlanmasıyla inşaat sürecinin başlaması hedeflendi. İkinci etap için proje hizmet alımı hazırlık çalışmaları devam ediyor.