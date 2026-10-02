Asya Oyunları şampiyonu Zhuang\'ı Göztepe İzmir\'de çiçeklerle karşıladı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, İzmir'e gelen Çinli yıldız transferi Yushan Zhuang'ı havalimanında karşıladı. Son olarak Asya Oyunları'nda Çin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Zhuang'ı Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu ve altyapı sporcuları karşıladı. Sarı-kırmızılı altyapı sporcuları, Çinli smaçöre elde ettiği başarı nedeniyle çiçek verdi. Ligdeki ilk maçında pazar günü deplasmanda İlbank'la karşılaşacak İzmir ekibinde Yushan Zhuang'ın sağlık kontrollerinin ardından takımla antrenmana çıkacağı bildirildi.