Asya Oyunları şampiyonu Zhuang'ı Göztepe İzmir'de çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
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Asya Oyunları şampiyonu Zhuang'ı Göztepe İzmir'de çiçeklerle karşıladı

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Asya Oyunları şampiyonu Zhuang\'ı Göztepe İzmir\'de çiçeklerle karşıladı
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Göztepe, Çinli yıldız Yushan Zhuang'ı İzmir'de havalimanında karşıladı. Asya Oyunları şampiyonu Zhuang'a menajer Zeynep Seda Uslu ve altyapı sporcuları çiçek verdi; Zhuang sağlık kontrollerinin ardından takımla antrenmana çıkacak, Göztepe pazar günü İlbank deplasmanına gidecek.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, İzmir'e gelen Çinli yıldız transferi Yushan Zhuang'ı havalimanında karşıladı. Son olarak Asya Oyunları'nda Çin Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Zhuang'ı Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu ve altyapı sporcuları karşıladı. Sarı-kırmızılı altyapı sporcuları, Çinli smaçöre elde ettiği başarı nedeniyle çiçek verdi. Ligdeki ilk maçında pazar günü deplasmanda İlbank'la karşılaşacak İzmir ekibinde Yushan Zhuang'ın sağlık kontrollerinin ardından takımla antrenmana çıkacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
Zeynep SedaFutbolPazarİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Asya Oyunları şampiyonu Zhuang'ı Göztepe İzmir'de çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
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