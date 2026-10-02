İzmir Buca\'da depoya baskın yapıldı, 3 milyon 800 bin TL\'lik kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyon, ilde bu yıl tek seferde en fazla alkollü içkinin ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Buca ilçesinde bir depoda yüklü miktarda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 23 bin 40 şişe/litre kaçak içki, 23 bin 323 adet sahte TAPDK bandrolü ve 46 bin 490 adet etiket ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

2026 yılının en büyük operasyonu

Gerçekleştirilen bu dev baskının 2026 yılı içerisinde İzmir'de en fazla alkollü içki ele geçirilen operasyon olduğu vurgulandı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.