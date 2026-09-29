Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

İzmir'de taksici Deniz Örer'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Doğuş Meşe'nin (24) olayın ardından yanına gittiği F.A., tanık olarak verdiği ifadede, "Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık. Ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi" dedi.

OLAY ANI TAKSİ İÇİ KAMERASINA YANSIMIŞTI

Olay, 9 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Doğuş Meşe, evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye müşteri olarak bindi. İddiaya göre; bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Doğuş Meşe, Örer'i tabancayla öldürüp, cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren Meşe, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı. Deniz Örer, 1 gün sonra İzmir'de meslektaşlarının yoğun katılımıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Doğuş Meşe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay, taksinin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Örer'in oğlunun da Bucaspor'da futbolcu olduğu öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olaydan sonra başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin, Örer'in, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin, 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu kaydedildi. Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da iddianamede ayrıca vurgulandı. İddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

'HAVA ATMAK İÇİN ROL YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Meşe'nin yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Doğuş Meşe, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taksi şoförünün eşi Ayşe Örer ile avukatlar ve taksi esnafı salonda hazır bulundu. Duruşmada Meşe'nin cinayeti işledikten sonra yanına gittiği arkadaşı F.A. tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan F.A., "Ben uyuşturucu bağımlısıydım. Olay günü beni telefonla arayıp, takılmak istediğini söyledi. Genellikle sentetik hap kullanırdı. Bana uyuşturucu fotoğrafı attı. Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik. 1200 lira civarında para verip uyuşturucu aldık. Sohbet ederken bir yandan telefonla birini arayıp 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var' dedi. Ben numara yapıyor sandım. Telefonla konuştuğu kişiyi görüntülü olarak arayıp, silahı gösterip o silahla vurduğunu söyledi. Bir süre sonra gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de korkup eve gitmek istediğimi söyledim ve para istedim. Önce kabul etmedi sonra 500 lira verdi. Parayı almamla kaçmam bir oldu. Taksiye binip eve gittim. Hava atmak için rol yaptığını düşündüm. Böyle bir şey aklıma gelmedi" diye konuştu.

Bir önceki duruşmada kendini iyi ifade edemediğini savunan tutuklu sanık Doğuş Meşe, "Tanığa katılmıyorum. Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım" dedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Meşe'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.