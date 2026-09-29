Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de taksici Deniz Örer'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Doğuş Meşe'nin olayın ardından yanına gittiği arkadaşı F.A. mahkemede dikkat çeken ifadeler kullandı. Meşe'nin kullandığı taksiye bindiğini anlatan tanık, "25 adet sentetik hap içtiğini söyledi" dedi. F.A., sanığın daha sonra telefonda "Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var" dediğini de öne sürdü.

İzmir'de taksici Deniz Örer'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Doğuş Meşe'nin (24) olayın ardından yanına gittiği F.A., tanık olarak verdiği ifadede, "Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık. Ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi" dedi.

OLAY ANI TAKSİ İÇİ KAMERASINA YANSIMIŞTI

Olay, 9 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'ta meydana geldi. Doğuş Meşe, evli ve 1 çocuk babası Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye müşteri olarak bindi. İddiaya göre; bir süre sonra ücret nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Doğuş Meşe, Örer'i tabancayla öldürüp, cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmayı sürdüren Meşe, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı. Deniz Örer, 1 gün sonra İzmir'de meslektaşlarının yoğun katılımıyla toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Doğuş Meşe, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay, taksinin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Örer'in oğlunun da Bucaspor'da futbolcu olduğu öğrenildi.

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olaydan sonra başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Meşe için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin, Örer'in, kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin, 'suçunu hafifletmeye yönelik' olduğu kaydedildi. Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da iddianamede ayrıca vurgulandı. İddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

'HAVA ATMAK İÇİN ROL YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Meşe'nin yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Doğuş Meşe, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taksi şoförünün eşi Ayşe Örer ile avukatlar ve taksi esnafı salonda hazır bulundu. Duruşmada Meşe'nin cinayeti işledikten sonra yanına gittiği arkadaşı F.A. tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan F.A., "Ben uyuşturucu bağımlısıydım. Olay günü beni telefonla arayıp, takılmak istediğini söyledi. Genellikle sentetik hap kullanırdı. Bana uyuşturucu fotoğrafı attı. Taksiyle geldi. Taksiyi kimden kaçırdığını sordum. 'Babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabaya bindim ve gitmeye başladık ama arabayı doğru dürüst kullanamıyordu. 25 adet sentetik hap içtiğini söyledi. Daha önceden tanıdığımız torbacıya gittik. 1200 lira civarında para verip uyuşturucu aldık. Sohbet ederken bir yandan telefonla birini arayıp 'Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var' dedi. Ben numara yapıyor sandım. Telefonla konuştuğu kişiyi görüntülü olarak arayıp, silahı gösterip o silahla vurduğunu söyledi. Bir süre sonra gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de korkup eve gitmek istediğimi söyledim ve para istedim. Önce kabul etmedi sonra 500 lira verdi. Parayı almamla kaçmam bir oldu. Taksiye binip eve gittim. Hava atmak için rol yaptığını düşündüm. Böyle bir şey aklıma gelmedi" diye konuştu.

Bir önceki duruşmada kendini iyi ifade edemediğini savunan tutuklu sanık Doğuş Meşe, "Tanığa katılmıyorum. Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım" dedi. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Meşe'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı
Kaynak: DHA
3. SayfaMahkemeGüncelİzmirSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kocasını herkes tanıyor El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:43
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
15:11
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:58:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei