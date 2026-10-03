Kariyerini bırakan Bekir Halaç, İzmir Menemen'de 25 yıllık organik tarımı sürdürüyor - Son Dakika
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Kariyerini bırakan Bekir Halaç, İzmir Menemen'de 25 yıllık organik tarımı sürdürüyor

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Kariyerini bırakan Bekir Halaç, İzmir Menemen\'de 25 yıllık organik tarımı sürdürüyor
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İzmir Menemen'de kurumsal kariyerini bırakan Bekir Halaç (32), babası Halil Halaç'ın (63) 25 yıl önce başlattığı organik tarımı sürdürüyor. Menemen'in tek sertifikalı organik üreticisi olan baba-oğul, 30 dekarda 50'den fazla ürün çeşidi yetiştiriyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde kurumsal kariyerini bırakıp ata topraklarına dönen Bekir Halaç (32), babası Halil Halaç'ın (63) çeyrek asır önce başlattığı organik tarım mirasını omuz omuza sürdürüyor.

Menemen'de yaşayan Halil Halaç ve oğlu Bekir Halaç, gelecek nesillere temiz bir toprak bırakmak amacıyla çeyrek asırdır organik tarım yapıyor. Kurumsal kariyerini geride bırakarak ata topraklarına dönen Bekir Halaç, babasının 25 yıl önce başlattığı organik tarım mirasını aynı kararlılıkla sürdürüyor. Menemen'in tek sertifikalı organik üreticisi olma ünvanını taşıyan baba-oğul, 30 dekarlık tarlalarında yetiştirdikleri 50'den fazla ürün çeşidiyle hem insan sağlığını hem de toprağı koruyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞIYORUM'

Çiftçiliğin ata mesleği olduğunu söyleyen Bekir Halaç, babasıyla birlikte organik tarım yaptıklarını belirtip, "Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum" dedi. Karabük Üniversitesi İşletme Bölümü Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu vurgulayan Halaç, "Bir yıl hastanelere laboratuvar malzemeleri satan bir firmada çalıştım. Ondan sonra askerlik yaptım, ardından babamın mesleğine geri döndüm. Ofis ortamı beni sıktı. Tarımsal üretim biraz daha meşakkatli ama kendi işinin olması avantaj. Maddi zorlukları da olabiliyor ama genel olarak memnunum" dedi.

'ORGANİK TARIMLA GELECEKTEKİ NESİLLERE TEMİZ TOPRAK BIRAKILIYOR'

Çiftçiliği meslek olarak yapmaya başladıktan sonra farklı ürünler ekmeye başladığını ve araziyi büyüttüklerine dikkati çeken Halaç, bir sorun yaşadığında yapay zekadan destek aldığını belirtti. Tarım ilaçlarının toprağı kirlettiğini dile getiren Halaç, "Mesela ot ilacı atınca ot çıkmıyor. Biz ilaç kullanmadığımız için 300 yevmiyeye yaptırdığımız işi ilaç kullananlar 10 yevmiyeye gibi az maliyetle yapabiliyorlar. Biz bitkiyi ısırgan suyu, lahana suyu gibi organik maddelerle besliyoruz" dedi.

Organik tarımla toprakların kimyasallarla kirlenmediğini, gelecekteki nesillere temiz toprak bırakıldığını söyleyen Halaç, "Maliyetli olduğu için insanlar organik tarımı tercih etmiyor. Biz Menemen'de organik yapan tek aileyiz. Organik üretim yapanlar artsa insanlık adına iyi olur" ifadelerinde bulundu.

'18 YILDAN BERİ ORGANİK SERTİFİKALI ÜRETİM YAPIYORUM'

Dedesi ve babasının tarımsal üretimi ilaç kullanarak yaptığının altını çizen Halil Halaç da "1980'lerde tarım ilacı kullanıyorduk. 25 yıldan beri organik tarım, 18 yıldan beri organik sertifikalı üretim yapıyorum. İzmir'de organik pazarlar açılmadan önce Bostanlı Pazarı'na çıkıyordum. 200 müşteri beni bekliyordu, müşteriler benim ürünlerim için geldiklerini söylüyorlardı. Müşterilerden biri 'bunun belgesini al da organik de sat' dedi. Hemen müracaat ettim. Bir yıl sonra o geçiş sürecinden sonra organik pazarlarda ürünlerimi satmaya başladım" diye konuştu. Kışın; lahana, pırasa, kereviz, baharda; çilek, kabak, salatalık, patlıcan, biber, meyve olarak da kayısı, mandalina, portakal, nar, limon başta olmak üzere 50 çeşit ürün ürettiklerini söyleyen Halaç, "Bütün ürünler organik sertifikalı" diye konuştu.

Oğlunun üniversiteden sonra bir iş yerine girdiğini ancak sonrasında ata topraklarına döndüğünü belirten Halaç, "Tarım temelinde vardı, çocukluğundan beri bahçede çalıştırıyorduk, şimdi geldi birlikte organik tarım yapıyoruz. Memnunuz, gönlümüz ferah. Organik tarımdan da dönemeyiz, insanlara zarar veremeyiz" dedi.

Kaynak: DHA
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