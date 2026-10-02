İzmir Kınık'ta durdurulan araçta bin 456 uyuşturucu hap çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Kınık'ta durdurulan araçta bin 456 uyuşturucu hap çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Kınık\'ta durdurulan araçta bin 456 uyuşturucu hap çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kınık'ta durdurduğu araçta yapılan adli aramada bin 456 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kınık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araç durduruldu. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde araçta gerçekleştirilen adli aramada, bin 456 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
İzmir İl Jandarma KomutanlığıGüvenlik3. SayfaGözaltıGüncelİzmirSon Dakika

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