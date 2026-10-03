İzmir Çiğli\'de drift denetiminde 67 sürücüye idari para cezası uygulandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 67 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 20.00-00.00 saatleri arasında Çiğli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulama yapıldı. Havadan da destek verilen denetimlerde yaklaşık 150 araç kontrol edildi. Denetimde aralarında 7'si dirift yapan, 2'si de alkollü; 67 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 10 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 17 araç trafikten men edildi.