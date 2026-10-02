Manisa Demirci'de Kıbrıs gazisinin bulduğu 8 Ata lirası zabıtayla sahibine ulaştı - Son Dakika
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Manisa Demirci'de Kıbrıs gazisinin bulduğu 8 Ata lirası zabıtayla sahibine ulaştı

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Manisa Demirci\'de Kıbrıs gazisinin bulduğu 8 Ata lirası zabıtayla sahibine ulaştı
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İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, Demirci'de otomobiline doğru yürürken yerde bulduğu poşetteki 8 Ata lirası ve altın küpeyi zabıtaya götürdü. Zabıta ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından sahibi S.D'yi belirledi, altınlar tutanakla S.D'ye teslim edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, yolda bulduğu altınları zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

İzmir'de ikamet eden ve tarla ve bahçe işleriyle ilgilenmek için ilçeye gelen Ünalan, otomobiline doğru yürüdüğü sırada yerde poşet buldu.

İçerisinde ziynet eşyası olduğunu fark eden Ünalan, poşeti Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Zabıta ekiplerince yapılan incelemede, poşette 8 Ata lirası ile altın küpe bulunduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınların sahibinin S.D. olduğunu belirledi.

Altınlar zabıta ekiplerince tutanakla S.D'ye teslim edildi.

Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, gazetecilere, paketi açıp altınları gördükten sonra saymadan belediyeye getirdiğini söyledi.

Kaybeden kişinin mağduriyetini düşündüğünü dile getiren Ünalan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde arabamı park ettim, yanına gitmek isterken küçük bir sarraf çantası, poşet gördüm. Az buçuk açıp baktım ki altın var. Altın olunca saymadım, saymadan Demirci Belediyesi'ne geldim teslim etmek için. Buraya teslim ettim. Ben nasıl bir şeyi kaybettiğim zaman zorlanıyorsam, bu adamın da ne güçlüklerle kazandığını biliyorum. Bildiğim için 'adamın hastası vardır, borcu vardır, bunları kullanmak için biriktirmiştir bu parayı' dedim. İnsanlık görevimi yapayım diye belediye zabıtasına geldim, bunları teslim ettim."

Kaynak: AA
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