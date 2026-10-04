İzmir Güzelbahçe'de jandarma, 10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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İzmir Güzelbahçe'de jandarma, 10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı

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İzmir Güzelbahçe\'de jandarma, 10 yıl 10 ay hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, silahlı yağma ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 26 aydır aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli birimlere sevk edildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 'silahlı yağma', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'hükümlü/tutuklunun kaçması' suçlarından aranan E.Ç. isimli şahıs tespit edildi. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 aydır arandığı belirtilen şüpheli şahsın, 29 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan E.Ç.'nin adli birimlere sevk edildi.

Kaynak: İHA
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