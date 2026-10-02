Ankara\'dan Ağın\'a dönen Samiye Genç, 22 kadınla leblebi üretip Avrupa\'ya satıyor

Ankara'daki 30 yıllık yaşamının ardından Elazığ'ın Ağın ilçesine dönen kadın girişimci Samiye Genç, 22 kadınla birlikte kurduğu kooperatif çatısı altında ürettikleri coğrafi işaretli Ağın leblebisini Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya pazarlıyor.

Ankara'da 30 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesine dönen Samiye Genç, ilçedeki kadınlarla birlikte 8 yıl önce Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Genç, kooperatif bünyesinde 22 kadın bir araya gelerek yöresel ürünler ve Ağın leblebisi üretimine başladı. İlk olarak yöresel ürünlerin pazarlanmasıyla başlayan kooperatif çalışmaları, zamanla kurulan leblebi atölyesiyle sürdürüldü. Yörede yetişen nohutların haşlanması ve bölgeye özgü kumda kavrulmasıyla hazırlanan Ağın leblebisi, kadınlar tarafından paketlenerek satışa sunuluyor. Öte yandan, üretilen leblebilerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine gönderildiğini belirten Genç, Hollanda ve Almanya'ya da sevkiyat gerçekleştirdiklerini ve üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"22 kadın birlikte üretiyoruz"

Kooperatifin kuruluş ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Samiye Genç, "Ankara'da yaşıyorken ki 30 yıla yakın yaşadım. Köyüme geri döndüm. Buradaki kadınların çalışkanlığını hep görüyordum ama emeklerinin hep boşa gittiğini görüyordum. O yüzden bu kadınlarla bir kooperatif kuralım, onların ürünlerini değerlendirelim diye düşündük. Onlar da çok güzel karşıladılar ve kabul ettiler. Biz 8 senedir 22 arkadaşımızla birlikte burada kooperatifimizi kurduk. Hedefimiz Ağın leblebisini yapmaktı. Önce onların ürünleriyle başladık. Onların ürünleriyle biraz büyüdük. Ondan sonra da leblebi atölyemizi kurduk. Leblebi atölyemizde Ağın leblebisi yapıyoruz. Ağın leblebisi coğrafi özellikli, güzel, nefis bir leblebidir. Coğrafi özelliğinin özelliği de karbonat içerikli bir kumdan yapılmasıdır. Kumda kavrulur, tadı damaklarda kalır. Öyle bir sloganımız var. Burada 22 arkadaşımızla çalışıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine katkıları oldu hem sosyalleşmelerini sağladık. Bir yere ait olmanın ve birlikte çalışmanın keyfini yaşadılar. Burada çok mutlu kadınlar var. Nihayetinde 22 kadın mutlu bir şekilde çalışıyoruz, üretiyoruz" dedi.