Ankara'dan Ağın'a dönen Samiye Genç, 22 kadınla leblebi üretip Avrupa'ya satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'dan Ağın'a dönen Samiye Genç, 22 kadınla leblebi üretip Avrupa'ya satıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'dan Ağın\'a dönen Samiye Genç, 22 kadınla leblebi üretip Avrupa\'ya satıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 30 yıl yaşadıktan sonra Elazığ'ın Ağın ilçesine dönen Samiye Genç, 8 yıl önce 22 kadınla kurduğu kooperatifte coğrafi işaretli Ağın leblebisi üretiyor. Leblebiler İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'e, Hollanda ve Almanya'ya gönderiliyor.

Ankara'daki 30 yıllık yaşamının ardından Elazığ'ın Ağın ilçesine dönen kadın girişimci Samiye Genç, 22 kadınla birlikte kurduğu kooperatif çatısı altında ürettikleri coğrafi işaretli Ağın leblebisini Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya pazarlıyor.

Ankara'da 30 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'ın Ağın ilçesine dönen Samiye Genç, ilçedeki kadınlarla birlikte 8 yıl önce Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Genç, kooperatif bünyesinde 22 kadın bir araya gelerek yöresel ürünler ve Ağın leblebisi üretimine başladı. İlk olarak yöresel ürünlerin pazarlanmasıyla başlayan kooperatif çalışmaları, zamanla kurulan leblebi atölyesiyle sürdürüldü. Yörede yetişen nohutların haşlanması ve bölgeye özgü kumda kavrulmasıyla hazırlanan Ağın leblebisi, kadınlar tarafından paketlenerek satışa sunuluyor. Öte yandan, üretilen leblebilerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine gönderildiğini belirten Genç, Hollanda ve Almanya'ya da sevkiyat gerçekleştirdiklerini ve üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"22 kadın birlikte üretiyoruz"

Kooperatifin kuruluş ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Samiye Genç, "Ankara'da yaşıyorken ki 30 yıla yakın yaşadım. Köyüme geri döndüm. Buradaki kadınların çalışkanlığını hep görüyordum ama emeklerinin hep boşa gittiğini görüyordum. O yüzden bu kadınlarla bir kooperatif kuralım, onların ürünlerini değerlendirelim diye düşündük. Onlar da çok güzel karşıladılar ve kabul ettiler. Biz 8 senedir 22 arkadaşımızla birlikte burada kooperatifimizi kurduk. Hedefimiz Ağın leblebisini yapmaktı. Önce onların ürünleriyle başladık. Onların ürünleriyle biraz büyüdük. Ondan sonra da leblebi atölyemizi kurduk. Leblebi atölyemizde Ağın leblebisi yapıyoruz. Ağın leblebisi coğrafi özellikli, güzel, nefis bir leblebidir. Coğrafi özelliğinin özelliği de karbonat içerikli bir kumdan yapılmasıdır. Kumda kavrulur, tadı damaklarda kalır. Öyle bir sloganımız var. Burada 22 arkadaşımızla çalışıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine katkıları oldu hem sosyalleşmelerini sağladık. Bir yere ait olmanın ve birlikte çalışmanın keyfini yaşadılar. Burada çok mutlu kadınlar var. Nihayetinde 22 kadın mutlu bir şekilde çalışıyoruz, üretiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Samiye GençKaradenizHollandaİstanbulAlmanyaAkdenizEkonomiAnkaraElazığKadınYerelİzmirAğınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Murat Ceylan’ın değişimi şaşırttı Gelen yorumlara sessiz kalmadı Murat Ceylan'ın değişimi şaşırttı! Gelen yorumlara sessiz kalmadı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:14:33. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'dan Ağın'a dönen Samiye Genç, 22 kadınla leblebi üretip Avrupa'ya satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei