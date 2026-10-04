MSB, İzmir Foça'da komandoların deniz hücum harekatı eğitimi görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, İzmir Foça'da komandoların deniz hücum harekatı eğitimi görüntülerini paylaştı

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MSB, İzmir Foça\'da komandoların deniz hücum harekatı eğitimi görüntülerini paylaştı
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MSB, İzmir Foça'da komandoların deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Paylaşımda eğitimin Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edildiği belirtildi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, komandolar, deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir Foça'daki eğitime ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, "Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, deniz hücum harekatı Eğitimi icra edildi" denildi.

Kaynak: DHA
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