İzmir Ödemiş\'te hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandı

İzmir Ödemiş'te hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Zafer Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü gözaltına alındı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
N.K. yönetimindeki 35 CFU 041 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Şenol'a (42) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şenol, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?