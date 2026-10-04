CHP'li Gümrükçü, ekonomik buhran ve kutuplaşmaya karşı ortak akıl çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP'li Gümrükçü, ekonomik buhran ve kutuplaşmaya karşı ortak akıl çağrısı yaptı

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CHP\'li Gümrükçü, ekonomik buhran ve kutuplaşmaya karşı ortak akıl çağrısı yaptı
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 'Ortak Akıl ve Uzlaşı Buluşmaları' kapsamında Zafer Partisi, Saadet Partisi ve TSİP'in İzmir il başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde ekonomik buhran, siyasi krizler ve kutuplaşmaya karşı 'Türkiye ortak paydası' vurgusu yapıldı.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kentte siyasi partiler arasındaki diyalog ağını güçlendirmek ve ortak aklı tesis etmek amacıyla başlattığı "Ortak Akıl ve Uzlaşı Buluşmaları" kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Başkan Gümrükçü bu doğrultuda, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriye Hazırbulan ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) MYK Üyesi ve İzmir İl Başkanı Müge Özerk'le partilerin il başkanlıklarında bir araya geldi.

Ziyaretlerde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran, derinleşen siyasi krizler ve artan toplumsal kutuplaşma gibi tehlikelere karşı "Türkiye ortak paydasında" buluşma iradesi masaya yatırıldı.

Utku Gümrükçü, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yaşadığı ekonomik buhran, siyasi krizler ve her geçen gün derinleştirilmeye çalışılan kutuplaşma iklimi, toplumumuzun geleceğini tehdit etmektedir. Siyasi ve ideolojik farklılıklarımız ne olursa olsun, bizden çözüm bekleyen halkımız için bir araya gelmek tarihi bir sorumluluktur. Ayrışmadan siyaset yapmayı, kutuplaşma tuzağına düşmemeyi ve ortak paydamız olan Türkiye için ortak akılla çözümler üretmeyi başarmak zorundayız.

İzmir, demokrasinin ve hoşgörünün kalesidir. Kentimizin kronikleşen sorunlarının çözümü adına suni gündemlerden, kavga kültüründen uzak durarak; uzlaşı içinde, ortak akılla çalışabilmeliyiz. İzmir'e yakışan nezaket iklimini büyüterek şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edebiliriz. Elbette olumsuzluklar, kutuplaşmadan yana olanlar çıkacaktır ama bizler ortak akılla bu anlayışın egemen olmasını önleyebiliriz."

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, verimli geçen görüşmelerin ardından misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için il başkanlarına teşekkür etti, kentteki diyalog ve nezaket köprülerini sağlamlaştırmak adına önümüzdeki günlerde de İzmir'deki siyasi partileri ziyaret etmeye ve "ortak akıl" zeminini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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