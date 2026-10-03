73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Yay, Karaburun\'da askeri törenle toprağa verildi

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Yay, Karaburun'da askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karaburun ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Yay için Mordoğan Merkez Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı taşınan gazi, Çatalkaya Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Yay, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Karaburunlu Kıbrıs gazilerinden 1953 doğumlu Ali Yay hayatını kaybetti. Kahraman gazi için Mordoğan Merkez Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Karaburun Garnizon Komutanı Cem Engin Işık, Hava Radar Bölük Komutanı Cenk Bozlar, Sahil Güvenlik Komutanı Kadir Tepe, Karaburun Belediye Başkan Vekili Kaan Dündar, gazinin ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Ali Yay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ege Ordusu Komutanlığı tören mangasının omuzlarında taşındı. Askeri törenle cenaze aracına alınan gazinin cenazesi, Çatalkaya Mezarlığı'nda edilen dualar eşliğinde toprağa verildi.
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