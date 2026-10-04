AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

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AK Parti\'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay\'dan dikkat çeken yanıt
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar sürerken bir vatandaşın yönelttiği soru dikkat çekti. "AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusuna yanıt veren Tugay, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." dedi.

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir vatandaş doğrudan işçilerin durumunu sordu. Tugay'ın soruya verdiği yanıt, belediye çalışanlarına yönelik net bir mesaj içerdi.

VATANDAŞ DOĞRUDAN AK PARTİ'YE GEÇİŞİ SORDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüren Tugay hakkında son günlerde yeniden AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Tartışmalar devam ederken bir vatandaş Tugay'a, "AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusunu yöneltti.

AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

CEMİL TUGAY'DAN İŞÇİLERLE İLGİLİ NET YANIT

Vatandaşın sorusuna yanıt veren Cemil Tugay, çalışanların işlerini yapmaya devam ettikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacaklarını ifade etti. Tugay, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." dedi.

AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
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SON DAKİKA: AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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