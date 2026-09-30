İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'in Konak ilçesinde sahibi olduğu köpeği tekmeleyerek tasmayla sürükleyen sahibi gözaltına alındı.

TEKMELEYİP TAZMASINDAN SÜRÜKLEDİ

Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında Konak ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğine tekme atarak, boynundaki tasma ile zorla sürükledi.

VİCDANLARI YARALAYAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vicdanları yaralayan anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın 35 yaşındaki S.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

Köpek muhafaza altına alınırken, S.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.