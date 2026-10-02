Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçiden 2'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçiden 2'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi

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Soma\'daki maden göçüğünde ölen 5 işçiden 2\'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi
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Manisa'nın Soma ilçesindeki madendeki göçükte yaşamını yitiren 5 işçiden 2'sinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden biri Denizli'de, diğeri Kırkağaç'ta defnedilecek; diğer 3 işçinin otopsi işlemleri sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçiden 2'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan işçilerden otopsi işlemleri tamamlanan Halit Ersay ve Kerim Ören'in cenazeleri yakınları tarafından alındı.

Ersay'ın cenazesinin Denizli'de, Ören'in ise Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ölen diğer işçiler Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın otopsi işlemleri ise sürdürülüyor.

Yakınları cenazelerini bekliyor

Hayatını kaybeden İsa Olcay'ın kardeşi Yüksel Olcay, abisinin 20 yıldır maden işinde çalıştığını söyledi.

Acı haberi aldıktan sonra gece Antalya'dan Manisa'ya geldiğini ifade eden Olcay, "Buradan da cenazeyi memlekete Kütahya Gediz'e götüreceğiz." diye konuştu.

Ramazan İnce'nin amcası Sefer İnce de yeğeninin 2 yıldır maden işinde çalıştığını belirterek, "Bekardı ancak nişan hazırlığı vardı, çok üzgünüz. Yeğenimi Balıkesir'de toprağa vereceğiz." dedi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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