Çiğli Belediye Meclisinde YENİ Partili Ballıkaya, Başkan Yıldız\'a su şişesi fırlattı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın parti değiştirmesinin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Sıralara vurularak protesto edilen Başkan Yıldız'a bir partili tarafından su şişesi fırlatıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) AK Parti'ye geçmesinin ardından, 1 Ekim Perşembe günü çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan meclis toplantısı bugün saat 14.00'te toplandı. Toplantı öncesinde belediye binası önünde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, yoğun güvenlik uygulamaları gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren YENİ Partili Bülent Bingöl, "Belediye meclisleri halka açıktır. Güvenliği sağlamak zabıtanın görevidir. Biz içeri girerken sivil polisler ve emniyet kameraları tek tek meclis üyelerini çekti. Bu talep sayın başkandan gelmiş. Halkından korkanın korkusu hiçbir şeye benzemez" ifadelerini kullandı.

Başkana su şişesi fırlatıldı

Başkan Yıldız'ın salona girip oturumu açmasıyla birlikte meclisteki tansiyon daha da yükseldi. YENİ Partili ve CHP'li meclis üyeleri sıralara vurarak Yıldız'ı protesto etmeye başladı. Protestolar sırasında YENİ Parti İzmir İl Yöneticisi Barış Ballıkaya, Başkan Yıldız'a su şişesi fırlattı. Olay üzerine Yıldız zabıtaya talimat vererek, "Barış Ballıkaya'yı dışarı atar mısınız? Sayın müdürüm muhatap olmayın, dışarı atın direkt. Protestonun nasıl yapıldığını bilmeyen bir gruba karşı nazik davranmayın" dedi. Ballıkaya zabıta ekiplerince salondan çıkartılırken, muhalefet meclis üyeleri sıralara vurarak tepkilerini sürdürdü.

Meclis üyelerine "çekim" uyarısı

Salondaki olayların yatışmasının ardından oturuma devam eden Başkan Onur Emrah Yıldız, meclis üyelerine görüntü almamaları konusunda uyarıda bulundu. Emniyetten gelen uyarıyı aktardığını belirten Yıldız, "Bireysel çekim yaparsanız dışarı çıkartılacaksınız" diyerek cep telefonu ile kayıt alınmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Toplantı, yaşanan gerginliğin gölgesinde devam etti.