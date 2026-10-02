CHP\'li Gümrükçü, Çiğli\'nin AK Parti\'ye geçişini İzmir kalesinde gedik diye yorumladı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin "İlk defa tarihinde İzmir kalesinde gedik açıldı sizin sayenizde. Yedinci büyük ilçe, kuzeyden giriş kapısı, 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıkılmaz kalesi Çiğli gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir'de ilk defa bir merkez ilçe belediyesi var. Öyle kapı önünde açıklama yaparak geçiştirilebilecek bir konu değil" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının parti değişiklikleri ve siyasi transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkin konuşan Gümrükçü, şunları söyledi:

"BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?"

"Çok acı bizim için, o kadar yıllık emek, her seçimde arttırılmış oylar. 2023'te 76 bin oy aldım, Sayın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığında birinci turda 103 bin, ikinci turda 106 bin oy çıktı Çiğli'de. Bu kentte yaşayan insanların, o belediyede çalışan işçilerin emeğini, alın terini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş, bugün hayatta bile olmayan o yüzlerce, binlerce insanın emeğinin karşılığını kim verecek ya? Bedelini kim ödeyecek? Şimdi geldiğimiz noktada İçişleri Bakanı bile olur dedikleri arkadaşlar içeride. Kefilim dediği arkadaşlar parti değiştirmiş.

Burada kimse istifa etmeyecek mi? Kimseden hesap sorulmayacak mı? Kimsenin yüzü kızarmayacak mı? Kimse utanmayacak mı? Kimse başını önüne eğmeyecek mi? Bunun da mı sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi, bunun da mı sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu ilan edilecek? Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Peki, tut ki İzmir yönetimi değişti. Arkadan iki üç tane daha belediyenin taraf değiştirmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transferi söz konusu. Buna ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bir çözüm var mı? Bir ses çıkarmayacak mısınız? Yoksa olayın ilk failleri gibi, fail her zaman olay mahalline geri dönermiş dedikleri gibi, hemen gelip kapının önünde, aynı Çiğli'de yaptığınız gibi, zaten zayıf halkaydı, zaten istemiyorduk mu diyeceksiniz? İzmir'deki 1,5 milyon oyun mağduriyetinin hesabını kim verecek ya? Bunun hesabının sorulması gerekir. Sorumluların hesap vermesi gerekir. Olmadan önce, olsa da kurtulsak dememek lazım. Olmadan önce sürece müdahale edip engel olmaya çalışmak lazım. Olduktan sonra yaptığının, söylediğinin maalesef kıymeti yok. Bugün bürokratların değişeceği, yerine yeni isimlerin geleceği konuşulmuyor mu? Niye susuyorsunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Niye üstüne gitmiyorsunuz? Neden hesap sormuyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Siz partide kalsın, İzmir'de kalsın, İzmir'in oyu yerinde dursun, İzmir'in iradesi sağlam dursun, temsil edilmeye devam edilsin istemiyor musunuz? Sürekli itiyorsunuz, gitse de kurtulsak diye mi bakıyorsunuz?"

"AK PARTİ'NİN, İZMİR'DE İLK DEFA MERKEZ İLÇE BELEDİYESİ VAR"

Yerel seçimlerde 2 ilçeyi kaybettiklerini hatırlatan Gümrükçü, "Birisi Menemen, birisi Aliağa. Niye Menemen'in, Aliağa'nın kaybedilmesine sebep oldunuz, göz yumdunuz? Şimdi bugün başka bir noktaya geldik. Menemen'i, Aliağa'yı o gün verenler, elleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne teslim edenler, kazanacak adayı değil, kaybedecek adayı aday gösterenler ve onların gösterdiği adaylar Foça gitti. Çiğli gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir'de Kuzey'de çok önemli bir kale kazandı kendine. Farkına varın. Bunu görün. Bir kuzey planı işliyor. Acaba geçecek diğer belediye başkanları da kuzeyden mi olacak diye insan sormadan edemiyor. Tarihinde ilk defa Kiraz'ı alırdı, Kınık'ı alırdı, Bergama'yı alırdı, Aliağa'yı alırdı. İlk defa tarihinde İzmir kalesinde gedik açıldı sizin sayenizde. Yedinci büyük ilçe, kuzeyden giriş kapısı, 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıkılmaz kalesi Çiğli gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir'de ilk defa bir merkez ilçe belediyesi var. Öyle kapı önünde açıklama yaparak geçiştirilebilecek bir konu değil" ifadelerini kullandı.

"BAKIŞ AÇIMIZ İZMİR'İ YENİDEN KAZANMAK"

Diğer belediye başkanlarının da CHP'den ayrılma ihtimallerini değerlendiren, "Zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaksın diyen yok. Takdir senin. 'Beni bunlar belediye başkanı yaptılar. Ben öyle gidiyorum' diyebilirsin. Ama 'Beni Cumhuriyet Halk Partililerin oyları belediye başkanı yaptı. Burada kalıyorum. Ata ocağına bağlayım' demelerini bekleriz. Fakat dediğim gibi, bir taksit taksit konusu var. Dün akşam da bir belediye başkanımız ayrıldı. YENİ Parti'ye gitti. Şimdi bundan sonra kim kalır, kim gider? Bugün için durum raporu dört belediye başkanımız var. Yine nüfus olarak, yani bir milyona yakın bir nüfus Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde, yuvarlak söylüyorum. Fakat biz İl Örgütü olarak her belediyeyi nasıl yeniden kazanırız diye çalışma yapıyoruz. Yani bakış açımız eldekini korumak değil. Bakış açımız İzmir'i büyükşehir ve ilçeleriyle yeniden kazanmak. Sandık analizleri, saha çalışmaları, doğru aday belirleme süreçleri, yani mesela yapay zeka kullanmayacağız biz aday belirlerken. Bilimsel olanı neyse, sokağın sesi neyse ona kulaklarımızı kapatmayacağız biz. Onu duyacağız" diye konuştu.

UYGAR YILDIRIM DA SÖZ ALDI

Toplantıda söz alan 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ancak daha sonra adaylığı geri çekilen Uygar Yıldırım, Kırmızı Pazartesi kitabına atıfta bulunanarak şunları söyledi:

"Bir cinayet işlenecektir ve cinayetin işleneceğini herkes bilir ama kimse engel olmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem ilçe başkanı Erkan Akar sağda solda benim kankam diye caka satıyordu. ve bu geçme süreci 6 aydır konuşulurken hiç kimse ses çıkartmıyordu. ve kendi getirdiği aday 6 aydır konuşulurken hayır öyle şey yok diye televizyon programlarına çıkıp 'Beni destekleyenler videonun altına emoji koysun. İşte ben Cumhuriyet Halk Partili bir aileden geliyorum, ihtimali yok, ailem kabul etmez' diyordu. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıl sonra bir AKP'li belediye tarafından yönetilmesine. Baraj altında kaldığı süreçlerde bile Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli'de kazanmıştı. Ama bugün 61 bin seçmenin oy verdiği Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız hepimizin oylarımızı satıp kendini AK Parti'ye teslim etti" dedi.