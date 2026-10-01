Genç piyanistin kolundaki ağrının sırrı boynundan çıktı! Doğuştan gelen fazla kaburga ameliyatla alındı - Son Dakika
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Genç piyanistin kolundaki ağrının sırrı boynundan çıktı! Doğuştan gelen fazla kaburga ameliyatla alındı

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Genç piyanistin kolundaki ağrının sırrı boynundan çıktı! Doğuştan gelen fazla kaburga ameliyatla alındı
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Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki Alisya Ünsal, 3 yıl boyunca sol kolundaki şiddetli ağrı ve parmaklarındaki kilitlenmeler yüzünden piyano çalamadı. Hastaneler ödem ve sinir sıkışması dedi, ancak sorunun boyundaki fazla kaburganın sinirlere bası yapması olduğu İzmir Şehir Hastanesi'nde anlaşıldı. 8 Eylül'deki operasyonun ardından Alisya yeniden piyanonun başına geçti.

İZMİR'deki Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Alisya Ünsal'ın (15), boyun bölgesinde doğuştan var olan fazla bir kaburganın kola giden ana sinir ağını sıkıştırması sonucu yaşadığı ağrılar, İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla son buldu. Sol kolundaki kilitlenme ve kasılmalar yüzünden piyano çalamaz hale gelen Ünsal, "Piyano çalamadığım için çok üzülüyordum. Ameliyatın ardından yeniden çalmaya başladım" dedi.

Çiğli ilçesinde yaşayan ve yetenek sınavıyla kazandığı Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nün 10'uncu sınıf öğrencisi Alisya Ünsal, 4 yaşında başladığı piyanoyu sol kolundaki şiddetli ağrılar nedeniyle çalamaz hale geldi. Boyun bölgesinde doğuştan var olan fazla bir kaburganın kola giden ana sinir ağını sıkıştırması sonucu rahatsızlanan ve ilk olarak ödem ile sinir sıkışması teşhisleri konulan Alisya, tedaviye yanıt alamayınca İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. El Cerrahisi Kliniği uzmanlarından uzman doktor Rüstem Celil ve ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, 8 Eylül'de ameliyata alınan Alisya'nın boyun bölgesindeki fazla kaburgası operasyonla çıkarıldı.

PİYANO ÇALDIĞIMDA KOLUM DÜŞÜYORDU

Hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlatan Alisya Ünsal, "Piyano çalmaya 4 yaşında başladım. O zamanlar bir rahatsızlığım yoktu. Ancak 3 senedir bu ağrı beni rahatsız ediyor. Önce 'Ödem var' dediler kolumda çıktı, ondan sonra kasılmalara yol açtı. En son zaten Rüstem hocayı bulduğumda bu rahatsızlık ve omurgadaki kemik ortaya çıktı. Ağrı benim sol kolumdaydı. Rahatsızlık, tam boyun tarafımda olduğu için kolumu fazla kullanamıyordum. Piyano çaldığımda kolum düşüyordu ve avuç içimde kasılmalar oluyordu. Bir de 4 ve 5'inci parmakta böyle kilitlenmeler oluyordu, titriyordu ama şu anlık hiçbir sorunum yok" dedi.

Daha önce birçok hastaneye gittiğini belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"Piyano çalmaya 4 yaşında başladım. Önceleri hiçbir rahatsızlığım yoktu. Ancak 3 senedir bu ağrı beni rahatsız ediyordu. İlk olarak, kolumda bir uyuşma, böyle bir sıkılaşma hissettim. Kasılıyordu kolum. Sanki boynumdan çekiliyor gibi oluyordu. Bir de kendi vücudumu yamuk hissetmeye başladım. İzmir Şehir Hastanesi'ne gelmeden önce çok hastane gezdim. 'Ödem var', 'Sinir sıkışması var' dediler. Bandaj verdiler, 'Ödem gitti' dediler, 'İyisin' dediler ama sonra daha fazla ağrı yapınca ben de Şehir Hastanesi'ne geldim. Fazla ağrım olduğunda bir şey yapamıyordum. Kolumun üzerine dahi yatamıyordum. Sadece ağrı kesici içiyordum. Ameliyat öncesinde bir şey oldu diye çok korkuyordum. Çünkü tam boynumda, kürek kemiklerime kadar ağrısı vardı. Ama ameliyattan çıktıktan sonra, ilk bir gün hastanede kaldığımda ağrım olmadı. Yavaş yavaş ağrım oluyor ancak eskisi kadar şiddetli bir ağrı değil."

OKULDAN ATILMA KORKUSU YAŞADI

Alisya Ünsal, eğitimiyle ilgili de "Bu rahatsızlık yüzünden okuldan atılacağım korkusu yaşadım. Okulum yetenek sınavıyla kabul ettiği için 'Piyano çalamıyorsan bu okulda durmanın bir anlamı yok' dendi. Onun dışında bir de kolumu kullanamamaktan korktum. İlk başlarda sahnelere çıkıyordum. Kolumda ağrılar nedeniyle sonradan çıkamaz oldum. Sadece izlemekle yetiniyordum. Bu da beni üzüyordu. Ancak, ameliyat sonrası piyano çalmaya tekrar başladım. Hocalarım da başta olmak üzere herkesin güvenini şu an aldım" diye konuştu.

BOYUNDAN ÇIKAN KABURGA SİNİRE BASI YAPIYOR

Operasyonu gerçekleştiren İzmir Şehir Hastanesi El Cerrahisi Kliniği uzmanlarından Uzman Doktor Rüstem Celil ise kendilerine kol ağrısıyla müracaat eden hastanın bulguları az olan bir vaka olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 3 senedir diğer tedavi yöntemlerinden çok da fayda görmemişti. Bu sebeple konsülte edildi. Hastayı incelediğimiz zaman toplumda belki de sık ama bulguları çok az olan, boyunda fazla kaburga olan bir durum ortaya çıkmıştı. Bu fazla kaburga bazı bireylerde sinirlere bası yapar. Bu doğumsal bir olaydır. Ama sadece günlük işlerde ya da performans gerektiren anlar devreye girdiği zaman sinir basıya maruz kaldığı için ağrı şikayetiyle hastanın hayat kalitesini etkilemektedir. Normalde insanın göğüs kafesini oluşturan kaburgalar göğüs kemiklerinden çıkar. Ama hastamızda ya da toplumdaki bazı olgularda boyundan da kaburgalar çıkabiliyor. Kolu besleyen sinirler de boyundan çıkar. Boyundan çıkan kaburga, boyundan çıkan sinirlere bası yapmaktadır. Kolun bazı pozisyonlarında, hastamızın özelinde piyano çalarken kolda dağıtılma hissi olunca bu şiddetli ağrılar ortaya çıkmaktadır" dedi.

Tedavi sürecini ve ameliyat aşamasını aktaran uzman doktor Celil, "Öncelikle her zaman ilk olarak ameliyat tavsiye edilmemektedir. Ameliyat dışı yöntemler ilk olarak kullanılır. Fizik tedavi, ödem giderici tedaviler, sinir kaydırma egzersizleri veya da sinire binen yükü azaltmak için eklem çevresindeki kasları güçlendirme yönünde tedaviler alınmaktadır. Bunlara rağmen eğer bireyin ya da hastamızın şikayeti geçmezse biz cerrahlar devreye girip o basıyı aradan kaldırıyoruz. Ameliyat öncesinden hastaya tetkikler yapıldı. Tam olarak basının nerede olduğu lokalize edildi. Akabinde o bası bölgesinde, boyun bölgesinden cerrahi işlem uygulanarak fazladan kemik, fazladan kaburga dediğimiz anatomik yapı çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Hastanın takibine devam edeceklerini anlatan doktor Celil, şunları söyledi:

"Hastamız şu anda konuştuğumuz ve sorduğumuz kadarıyla eski ağrılarının kalmadığını ifade ediyor. O yüzden eski hayatına devam etmesini istiyoruz. Zaten bu kadar tedaviyi, ameliyatı o yüzden yapıyoruz. Bu cerrahi işlem yapılmasaydı ağrıları devam ederdi. Ağrı aynı zamanda insanın koruyucu bir refleksidir. Ağrı olduğu zaman çok da başka bir şey olmaz. Sadece önemli olan, genç birey için hayatının şekillendiği bir zamandır. Ameliyat olmasaydı ağrıları devam ederdi."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Genç piyanistin kolundaki ağrının sırrı boynundan çıktı! Doğuştan gelen fazla kaburga ameliyatla alındı - Son Dakika
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