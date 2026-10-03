İzmir'de 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari, Yunus timlerince yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari, Yunus timlerince yakalandı

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İzmir\'de 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari, Yunus timlerince yakalandı
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İzmir'de hırsızlık suçundan 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yakalandı. Bugünkü asayiş uygulamalarında durdurulan firari, gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İzmir'de, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin bugün gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan E.D. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemede, E.D.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA
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